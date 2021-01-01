पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

नगर निगम:रेन वाटर हार्वेस्टिंग के निर्माण कार्य में क्वालिटी को सुधारा जाए, 31 मार्च तक कार्य करें पूरा: विक्रम

करनाल2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

नगर निगम आयुक्त विक्रम ने शहर में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति जांच के लिए खुद विकास कार्यस्थलों का दौरा किया। निर्माण कंपनी केके स्पम और निगम इंजीनियर भी साथ मौके पर रहे। इस दौरान आयुक्त ने झंझाड़ी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग (आरडब्ल्यूएच) के काम में क्वालिटी सुधारने की चेतावनी दी।

यहां मौजूद एक जोहड़ की डिवाटरिंग करके वहां पार्क बनाए जाने के लिए निगम इंजीनियरों को कहा, ताकि कब्जे न हों। हैरीटेज लॉन के पास 120 एमएलडी के आईपीएस की धीमी गति की प्रगति को देखकर भी आयुक्त ने नाराजगी जताई। आयुक्त ने मीरा घाटी क्षेत्र में 343 एमएलडी क्षमता के आईपीएस की भी प्रगति देखी और काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। क्वालिटी को लेकर निगरानी रखने के लिए एक जेई को भी सख्त किया। उन्होंने कहा कि यह काम आगामी 31 मार्च तक हर हाल में पूरा करें।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser