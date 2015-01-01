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नगर निगम चुनाव:राजेश अग्गी सीनियर और नवीन बने डिप्टी मेयर

करनाल42 मिनट पहले
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नगर निगम में शुक्रवार को सर्व सम्मति से हुए चुनाव में राम नगर के पार्षद राजेश अग्गी सीनियर डिप्टी मेयर और बसंत विहार के पार्षद नवीन कुमार एडवोकेट को डिप्टी मेयर चुना गया। चुनाव सर्वसम्मति से हों, इसके लिए शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाऊस में पार्षदों से रायशुमारी की। वहां से तीन बजे सभी पार्षद शिक्षा मंत्री के साथ विकास भवन पहुंचे। जहां 20 मिनट में सर्वसम्मति से दोनों को चुना गया।

हालांकि इन पदों के लिए कई और पार्षद अपनी दावेदारी काफी समय से जता रहे थे, इसके लिए वह ऊपर तक के लोगों से अपनी पैठ बनाए हुए थे। कहा जा रहा है कि दोनों के चुनाव से बीजेपी ने पंजाबी और अनुसूचित जाति को साधने का प्रयास किया है। राजेश अग्गी पंजाबी और नवीन कुमार अनुसूचति जाति बिरादरी से आते हैं। रामनगर और बसंत बिहार शहर के सबसे बड़े क्षेत्र हैं। सीएम का निवास भी रामनगर में है, जिसका फायदा राजेश अग्गी को मिला है। हालांकि उनके परिवार में 30 साल से पार्षदी है। इसका भी लाभ मिलना बताया जा रहा है। वहां नवीन कुमार का एरिया दो विधासभा क्षेत्रों में पड़ता है। माना जा रहा है कि उनके कार्य बीजेपी को दो सीटों पर फायदा होगा।

यह रहे चुनाव के दौरान मौजूद

शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुज्जर, मेयर मेयर रेनू बाला गुप्ता, भाजपा के जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा सुबह से ही पार्षदों के साथ रहे। चुनाव सर्वसम्मति से होने के बाद सभी पार्षदों और चुने गए पदाधिकारियों की बधाई दी।

राजेश अग्गी के परिवार केे सदस्य 30 साल से बन रहे हैं पार्षद

10 साल से भाजपा से जुड़े राजेश के परिवार में 30 साल से पार्षद पद है। उनके पिता भगवान दास अग्गी चार बार पार्षद रहे। इनकी पुत्रवधू एक बार पार्षद बनीं। अब राजेश अग्गी वार्ड 19 से पार्षद हैं। उनके पास बीजेपी की मंडल अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी है। पिता ने कांग्रेस के राज में कई बार नगरपालिका और नगरनिगम में पद मांगा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला।

नवीन किस्मत के धनी, पार्षद का चुनाव टाई हुआ, पर्ची से बने थे पार्षद

चुनाव में नवीन कुमार और सुभाष चंद्र को बराबर 2293-2293 वोट मिले थे। इसके बाद पर्ची डाली थी, जिससे नवीन पार्षद बने। उनका क्षेत्र वार्ड नंबर एक बसंत बिहार पिछड़ा हुआ है। इसमें इंद्री और करनाल विधान सभा सीट का एरिया आता है। माना जा रहा है नवीन के चलते बीजेपी को दो सीटों पर फायदा होगा। इन पदों के लिए चार और पार्षदों का नाम चल रहा था। वह लोग ऊपर तक इसके लिए प्रयास कर रहे थे लेकिन सफलता नवीन और राजेश मिली।

पौधरोपण पर सवाल से टूटी उम्मीद

एक पार्षद जो सबसे ज्यादा दावेदारी जता रहे थे। उसके वार्ड में नगरनिगम ने सड़कों के दोनों ओर पौधे लगाए थे। लेकिन टेंडर के नियम के अनुसार पौधे नहीं लगाए गए। मामला ज्यादा उछलने के बाद दोबारा से पौधे लगाए गए। अब भी उनका रखरखाव ठीक नहीं हो रहा है। पौधे वाले मामले में पार्षद ने काफी रूचि ली थी। प्रशासन और संगठन के संज्ञान में मामला आने के बाद उनकी दावेदारी कमजोर पड़ गई थी।

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