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सड़क सुरक्षा माह:सेफ्टी प्रोग्राम में बच्चों को ट्रैफिक नियमों के प्रति किया जागरूक

करनाल2 घंटे पहले
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परिवहन विभाग और पुलिस की तरफ से गांव दरड़ में सड़क सुरक्षा माह के तहत बच्चों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया गया। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बच्चों को बताया कि जीवन में आपको कभी भी बिना लाइसेंस, बिना हेलमेट व बिना सीट बेल्ट के वाहन नहीं चलाना है। आरटीए के इंस्पेक्टर जोगेंद्र ढुल बच्चों को बताया कि आप जब भी अपने- अपने घरों से अपने माता-पिता के साथ निकले तो आप ट्रैफिक पुलिस या परिवहन विभाग की भूमिका में अपने माता-पिता को वैध लाइसेंस, हेलमेट और सीट बेल्ट के साथ वाहन चलाने का संदेश दें।

एडीसी कम आरटीए वीना हुड्डा के दिशानिर्देश के बाद उनके स्कूल में बच्चों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने आए हैं। विभाग के इंस्पेक्टर जोगेंद्र ढुल ने कहा कि यदि आपके माता -पिता बिना वैध लाइसेंस, हेलमेट और सीट बेल्ट के वाहन चलाते हैं तो आप उनका चालान काटें, ताकि उन्हें अहसास हो कि उन्होंने गलती की है तथा उनके ऊपर कोई नजर रखने वाला उनके ही परिवार में है।

इतने में स्कूल में मौजूद एक बच्चे ने पूछा कि जुर्माने में हम अपने माता- पिता से क्या ले सकते हैं तो ढुल ने कहा कि आप जुर्माने के बदले कोई भी खिलौना या उपहार मांगे, ताकि माता-पिता को महसूस हो कि उनके बच्चे काफी समझदार और जागरूक हैं। इस मौके पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य संजीव कौशिक, जसविंद्र सिंह संधू, बलजीत सिंह, राकेश कुमार, आरएसओ प्रधान जेआर कालड़ा, जसमेर सिंह, उप-निरीक्षक राजेंद्र पन्नू, उप-निरीक्षक अशोक भारद्वाज, बलदेव सिंह, सोनू बत्तरा, रमन मिड्ढा मौजूद रहे।

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