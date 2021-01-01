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रजिस्ट्रियों को होगा निरीक्षण:गलत जानकारी से बनवाई टेंपरेरी प्रॉपर्टी आईडी फिर एनडीसी ले रजिस्ट्री कराई, निगम जांच में जुटा

रमेश पाल | करनाल2 घंटे पहले
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करनाल. नगर निगम ज्वाइंट कमिश्नर कार्यालय में प्रॉपर्टी आईडी का रजिस्ट्री के साथ मिलान करवाते हुए ज्वाइंट कमिश्नर गगनदीप सिंह। - Dainik Bhaskar
करनाल. नगर निगम ज्वाइंट कमिश्नर कार्यालय में प्रॉपर्टी आईडी का रजिस्ट्री के साथ मिलान करवाते हुए ज्वाइंट कमिश्नर गगनदीप सिंह।
  • अप्रूव्ड एरिया की है या अन्प्रूव्ड की
  • दूसरी तरफ गलत तरीके से आयुष्मान कार्ड बनाने पर कार्रवाई
  • सप्ताह में नगर निगम अपनी जांच को पूरा करके खुलासा करेगा

शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय की वेबसाइट पर गलत जानकारी देकर टेंपरेरी प्रॉपर्टी आईडी जनरेट करके तहसील से रजिस्ट्री कराने वालों की नगर निगम ने जांच शुरू कर दी है। नगर निगम अपनी जांच में ऐसे लोगों को पकड़ेगा, जिन्होंने गलत जानकारी के आधार पर हासिल टेंपरेरी आईडी के जरिए नगर निगम से नो ड्यूज सर्टिफिकेट (एनडीसी) लेकर धोखाधड़ी से तहसील में प्लाॅट, मकान इत्यादि की रजिस्ट्री करा ली है।

नगर निगम कमिश्नर विक्रम ने ज्वाइंट कमिश्नर गगनदीप सिंह को एनडीसी जांच कार्य सौंपा है। ज्वाइंट कमिश्नर कार्यालय इस जांच में गहनता से जुटा है। इसी सप्ताह में नगर निगम अपनी इस जांच को पूरा कर लेगा। जांच में गलत जानकारी से टेंपरेरी प्राॅपर्टी आईडी जनरेट करके रजिस्ट्री बनवाने वालों के खिलाफ धाेखाधड़ी की कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम कमिश्नर विक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार शहर में अवैध कॉलोनियों को पनपने से रोकने के लिए नगर निगम और जिला नगर योजनाकार विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अवैध निर्माण पर तोड़फोड़ के लिए निगम का दस्ता कॉलोनियों में जाता है तो वहां पर कई लोग अपने प्लाॅट व मकान की रजिस्ट्री होने की बात कहकर विरोध जताते हैं। इससे कार्रवाई में व्यवधान पड़ता है। इसके साथ ही नगर निगम को गलत जानकारी के आधार पर टेंपरेरी प्रॉपर्टी आईडी जनरेट करके एनडीसी लेने और तहसील में रजिस्ट्री करा लेने का संदेह सामने आया है।

इसी कड़ी में नगर निगम की ओर से पिछले दो माह में जिन लोगों ने गलत तरीके से टेंपरेरी आईडी जनरेट करके नगर निगम से नो ड्यूज सर्टिफिकेट लिया है और फिर नो ड्यूज सर्टिफिकेट के आधार पर रजिस्ट्री करा ली है, ऐसी धोखाधड़ी को पकड़ने के लिए जांच शुरू कर दी है। नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर ने दिसंबर व जनवरी में तहसील में हुई रजिस्ट्रियों को मंगवाया है, जिनमें से उन रजिस्ट्रियों के अप्रूव्ड या अनप्रूव्ड एरिया के होने की जांच की जा रही है। नगर निगम जल्द ही इस जांच का खुलासा करेगा।

कोई प्रॉपर्टी बेचते-खरीदते समय एनडीसी लेना जरूरी

जिन लोगों को अपना मकान, प्लाॅट दुकान इत्यादि बेचना है, खरीदार के नाम उसकी रजिस्ट्री करानी है तो इसके लिए नगर निगम से नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना होता है। क्योंकि सरकार की तरफ से रजिस्ट्री कराने के लिए एनडीसी प्रस्तुत करना जरूरी कर दिया गया है। इसके लिए सबसे पहले प्रॉपर्टी की आईडी की जरूरत होती है। जिसके आधार पर उस प्रॉपर्टी मालिक की तरफ प्रॉपर्टी टैक्स, पेजयल-सीवर बिल सहित अन्य प्रकार के ड्यूज क्लियर हैं या नहीं चेक होता है। जिसकी तरफ कोई ड्यूज नहीं होता है उसे नो ड्यूज सर्टिफिकेट नगर निगम जारी करता है, जिसके आधार पर तहसील में रजिस्ट्री होती है।

निदेशालय ने टेंपरेरी आईडी की दे रखी है सुविधा

शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय की ओर से प्रॉपर्टी मालिकों को टेंपरेरी प्रॉपर्टी आईडी जनरेट करने की सुविधा दी गई है। जिन प्रॉपर्टी मालिकों की प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनी होती है वे ulbhryndc.org पर जाकर अपनी टेंपरेरी प्रॉपटी आईडी खुद जनरेट कर सकते हैं।

^जिन प्रॉपर्टी मालिकों ने टेंपरेरी प्रॉपर्टी आईडी जनरेट की और फिर नगर निगम से नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेकर तहसील से रजिस्ट्री कराई है उनकी जांच जारी है। गलत जानकारी के आधार पर टेंपरेरी प्रॉपर्टी आईडी के जरिए एनडीसी लेकर अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्री कराने वालों को पकड़ा जाएगा।

गगनदीप सिंह, ज्वाइंट कमिश्नर नगर निगम करनाल।

अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्री मिली तो कार्रवाई
नगर निगम से एनडीसी के बूते पर अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्री मिली तो प्लाॅटधारक पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ नगर निगम कड़ी कार्रवाई अमल लाएगा। रजिस्ट्री करने वाले अफसर पर भी गाज गिर सकती है। लॉकडाउन में भी अवैध काॅलोनियों की रजिस्ट्री हुई हैं।

कौन से काम में कितनी टेंपरेरी आईडी जनरेट

नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार शहर में पिछले दो माह में 217 टेंपरेरी प्रॉपर्टी आईडी जनरेट हुई हैं। इनमें से दिसंबर में 162 और जनवरी में 55 टेंपरेरी प्रॉपर्टी आईडी जनरेट हुई हैं।

रजिस्ट्रियों के साथ किया जा रहा आईडी का मिलान
करनाल तहसील में नगर निगम क्षेत्र में पिछले दो माह में जो रजिस्ट्रियां हुई हैं उन एक-एक रजिस्ट्री की प्रॉपर्टी आईडी को लोगों द्वारा खुद जनरेट की गई टेंपरेरी आईडी के साथ मिलान किया जा रहा है।

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