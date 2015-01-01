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कोरोना संकट:46 पॉजिटिव केस आए, मिठन मोहल्ले के 65 साल के बुजुर्ग की मौत

करनाल16 मिनट पहले
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त्योहारी सीजन में सड़कों पर भीड़ के साथ ही जिले में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। शनिवार को कोरोना से 65 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई और 46 नए संक्रमित मिले। अक्टूबर में केसों के आने की संख्या घट गई थी, लेकिन इसके आखिरी सप्ताह से फिर से बढ़ने लगी। इस माह अबतक रोजाना 30 से ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं। इसके साथ ही जिले में एक्टिव केसों में भी अचानक वृद्धि हो गई हैं। 27 अक्टूबर को एक्टिव केस 188 रह गए थे। लेकिन अब इनका आंकड़ा 292 पहुंच गया है। राहत की बात यह रही कि 23 मरीज ठीक होकर अपने घर चले गए।

बुखार आने पर केमिस्ट से दवा ली थी
मिठन मोहल्ला के 65 साल के बुजुर्ग को डायबिटीज की शिकायत थी। कुछ दिन पहले बुखार की शिकायत के चलते केमिस्ट से दवाई ली थी। इसके बाद कोरोना का टेस्ट करवाने पर वह पॉजिटिव मिला। इसके बाद घर आ गया। छह नवंबर को तबीयत ज्यादा खराब हो गई। उसको तीन साल पहले स्टंट डाले गए थे।

यहां मिले कोरोना के ज्यादा केस
विकास नगर कुंजपुरा में 60 साल की महिला, श्याम नगर में 45 साल और 70 साल बुजुर्ग, शीश महल कोर्ट मोहल्ला में 60 साल की महिला, सेक्टर-4 में 24 और 16 साल के छात्र, सेक्टर-6 में एक ही परिवार की महिला और पुरुष, मिठन मोहल्ला करनाल में 69 साल का बुजुर्ग, फिरोजपुर माजरा में महिला और पुरुष, बजिदा में दो महिला और एक साल का बच्चा कोरोना पॉजिटिव मिला। इसके अलावा सेक्टर-8 में 51 साल का व्यापारी, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर, सेक्टर-4 में लैब का कर्मचारी संक्रमित मिला।

कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज को 40 वेंटीलेटर मिले
कोरोना के बाद कल्पना चावला मेडिकल कालेज में सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। मेडिकल कॉलेज को पीएम फंड केयर से 40 नए वेंटीलेटर मिले हैं। वेंटिलेर कॉलेज में पहुंच गए हैं, एक सप्ताह में इनकी वार्डों में सेटिंग कर दी जाएगी। 40 नए वेंटीलेटर आने मरीजों को फायदा होगा। पहले कॉलेज में 75 वेंटिलेटर हैं, अब संख्या 115 पहुंच गई है। अब कोरोना के साथ-साथ अब अन्य गंभीर मरीजों को वेंटिलेटर की दिक्कत नहीं होगी।

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