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बैठक:नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई

करनाल2 घंटे पहले
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करनाल में नवनियुक्त आरटीए सचिव वीना हुड्डा ने पदभार संभालने पर गुरुवार को विकास सदन में जिलेभर के ट्रांसपोर्टर संगठनों के साथ मीटिंग की। डीटीओ ने कहा कि जिस मार्ग का बस या अन्य वाहन का परमिट है, उसी मार्ग पर वाहन को चलाएं। रूट्स बदलकर वाहन चलाने वालों पर सख्ती से पेश आया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान बस संचालकों ने भरोसा दिया कि वह नियमों को उल्लंघन नहीं करेंगे। बसों को अपने निर्धारित मार्ग पर ही चलाएंगे। डीटीओ ने संकेत दे दिए कि ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई जारी रहेगी। वाहन संचालकों से अपील है कि वह अपने वाहनों को अंडरलोड लेकर ही चलें।

चंडीगढ़ मुख्यालय के आदेशानुसार आरटीए सचिव वीना हुड्डा ने दोपहर दो बजे मीटिंग हुई। जो डेढ़ घंटे तक चली। ट्रांसपोर्टरों को मुख्यालय के सभी आदेशों को अवगत करवा दिया गया है। फिर भी वह नियम तोड़ेंगे ताे कार्रवाई की जाएगी। लगभग 200 ट्रांसपोट्‌र्स मीटिंग में मौजूद रहे। आरटीए सचिव ने सभी को अपने द्वारा लिए गए परमिटों के सही उपयोग के बारे में बताया कि आप द्वारा जिस भी मार्ग का परमिट लिया गया है आप उसी मार्ग पर संचालन करें।

अपने पर्सनल वाहन में सवारियां मत बिठाएं। अपने साथ सभी कागजात आरसी, फिटनेस, चालक लाइसेंस, परमिट रखें। मोटर वाहन अधिनियम के नियमों की पालना करें। यातायात के नियमों की पालना अवश्य करें। आप द्वारा अपने परमिट की उल्लंघना करते पाए जाने पर आपके विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। आरटीए कार्यालय संबंधित कोई भी समस्या हो तो वह कार्यालय में आकर मिल सकते हैं। इस अवसर पर आरटीए इंस्पेक्टर जोगिंद्र ढुल, प्राइवेट बस एसोसिएशन के प्रधान मनोज राणा, विजय राणा, यशपाल पोसवाल, पूर्व प्रधान देवी गुप्ता, ईश्वर गोयल, संजय नैन, दीपक भारद्वाज, विक्रम कुमार, रिंकू मौजूद रहे।

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