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  • To Make The City Jam free, Jarnaili Kothi Will Construct Vehicle Parking, Kunjpura Road Will Become No Traffic Zone.

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बैठक:शहर को जाम मुक्त करने के लिए जरनैली कोठी में वाहन पार्किंग बनाएंगे, कुंजपुरा रोड बनेगा नो ट्रैफिक जोन

करनाल40 मिनट पहले
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पुरानी सब्जी मंडी क्षेत्र, नगर निगम के पुराने भवन की जगह और कुंजपुरा रोड पर वाहन पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, ताकि कर्ण गेट व कुंजपुरा रोड मार्केट को जाम से मुक्त किया जा सके। शुक्रवार को लघु सचिवालय में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में डीसी निशांत कुमार यादव ने इसके निर्देश दिए हैं। रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक में 31 एजेंडा आइटम में 25 पर कार्रवाई के बाद समाधान हुआ।

समिति के अध्यक्ष डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कुंजपुरा रोड पर जर्जर भवन जरनैली कोठी को पार्किंग बनाएंगे, जिससे अस्पताल चौक साइड से आने वाले वाहन यहां पार्क हो सकें। यह ट्रायल सफल रहा तो कुंजपुरा रोड को नो ट्रैफिक जोन घोषित कर देंगे। डीसी ने बताया कि कर्ण गेट और इसके आस-पास मार्केट में ट्रैफिक पुलिस की निगरानी के बावजूद भी सड़कों पर वाहन पार्क होते हैं। इसके समाधान के लिए निगम 3 टो-वैन खरीदने के लिए टेंडर लगाएगा, जिस एजेंसी को ठेका देंगे वह उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से चालान वसूल करेगी।

डीसी ने बताया कि मीनार रोड की रि-मॉडलिंग की जाएगी। ट्रायल के तौर पर माल रोड से अंबेडकर चौक होकर एनडीआरआई चौक की तरफ जाने वाले वाहनों को मीनार रोड से डायवर्ट करेंगे, ताकि अंबेडकर चौक पर कंजेशन न हो। अंबेडकर चौक के सामने सिविल लाइन थाने के कॉर्नर पर स्लिप रोड बनाई जाएगी, इससे वाहनों को मुड़ने में आसानी होगी। ऐसे ही ज्वैल्स होटल से स्मार्ट रोड पर शहर की ओर मुड़ने के लिए भी स्लिप रोड बनाया जाएगा। डीसी ने आरटीए इंस्पेक्टर जोगिंद्र ढुल को निर्देश दिए कि वे ट्रैक्टर-ट्रालियों के पीछे रेड टेप लगवाएं, ताकि रात्रि के समय लाइट पड़ने पर वह चमक उठे और दुर्घटना से बचा जा सके।

पुलिस अधीक्षक गंगा राम पुनिया ने बताया कि सड़क हादसों के कारणों को खोजने के लिए आरटीए निरीक्षक, लोक निर्माण विभाग तथा रोड सेफ्टी एसोसिएट मिलकर कार्य करेंगे, ताकि इसमें सुधार लाया जा सके। एसएचओ ट्रैफिक व एनएचएआई दोनों की जिम्मेदारी है कि सड़क पर खड़े खराब वाहन से दूसरा न टकराएं। इसके लिए कुछ दूरी पर फाइबर निर्मित कोण रख दिए जाएं। आरटीए सचिव एवं एडीसी वीना हुड्डा ने बताया कि नए बस स्टैंड के पास निर्माणाधीन इंस्टीट्यूशन ऑफ ड्राइविंग एंड रिसर्च बिल्डिंग का 60 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है, अब हर सप्ताह इसकी प्रगति रिपोर्ट ली जाएगी, ताकि काम तेजी से पूरा हो।

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