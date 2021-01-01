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कार्रवाई:नकली राशन कार्ड से फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने के दो आरोपी गिरफ्तार

करनाल2 घंटे पहले
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  • 5 लैपटॉप, एक सीपीयू, तीन मोबाइल पुलिस ने कब्जे में लिए

नकली राशन कार्ड के जरिए फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने का धंधा चल पड़ा है। प्रशासनिक टीम ने मीराघाटी चौक के नजदीक एक सेंटर पर रेड करके आयुष्मान कार्ड में चल रहे फर्जीवाड़े का मामला पकड़ा है। सिटी थाना पुलिस ने फर्जीवाड़ा करने के आरोप में दो आरोपियों को बुधवार को गिरफ्तार किया, जिन्हें गुरुवार को कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा।

सिटी थाना के जांच अधिकारी उपनिरीक्षक जसविंद्र सिंह ने बताया कि रिमांड के दौरान आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जाएगी। यह आरोपी कितने कार्ड बना चुके हैं और इसमें और किन-किन की संलिप्तता है, कार्ड बनाने के कितने रुपए लेते थे समेत अनेक पहलू पर जांच शुरू कर दी है।

सिटी थाने में सेक्टर-11 के पंचकूला के प्रवीन धीमान ने शिकायत दी है कि मैं स्टेट मैनेजर पद पर कार्यरत हूं और मैं सीएससी ई-ग्रेवेंसिज सर्विस इंडिया लिमिटेड पर आयुष्मान भारत स्कीम को देखता हूं। एक फरवरी को आयुष्मान भारत डिपार्टमेंट के द्वारा मुझे बुलाया गया और मुझे सूचना दी गई कि राम गोपाल ठाकुर के खिलाफ शिकायत मिली है कि यह व्यक्ति करनाल में नकली राशन कार्ड यूज करके आयुष्मान कार्ड बना रहा है।

दो फरवरी को मैं (प्रवीन धीमान), प्रभजोत सिंह एवं विनोद कुमार जांच करने के लिए मीराघाटी चौक के नजदीक राम गोपाल की दुकान पर पहुंचे और वहां पर जाकर चेक किया तो पाया गया कि रामगोपाल व संजय मिलीभगत करके नकली राशन कार्ड बनाकर आयुष्मान कार्ड गलत तरीके से तैयार कर रहे थे।

दुकान से मिले जाली राशन कार्ड, पुलिस को सौंपे दस्तावेज
आरोपी संजय की दुकान से हमें जाली राशन कार्ड दस्तावेज, 5 लैपटाॅप, 1 सीपीयू व 3 फोन मिले। हमने मौके पर खाद्य आपूर्ति विभाग को सूचित किया और मौके पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर देवेंद्र मान आए। इसके बाद हमने सिटी थाने में सूचना दे दी और सारा सामान पांच लैपटाॅप, 3 फोन, 1 सीपीयू और जाली दस्तावेज कब्जे में लिए गए।

44 अस्पतालों में चलता है आयुष्मान कार्ड, इनमें से 35 हैं निजी

जिले में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 44 अस्पताल सूचीबद्ध हैं, जिसमें 9 सरकारी अस्पताल व 35 निजी अस्पताल शामिल हैं। जिले में अब तक आयुष्मान भारत योजना के तहत एक लाख 82 हजार से ज्यादा लाभार्थियों के आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं। इनमें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध है। मुफ्त में आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड भी बनाए जाते हैं। लोग ठगों से सावधान रहें। स्वास्थ्य विभाग करनाल के द्वारा लाभार्थियों से भी अनुरोध है कि वे अपने क्षेत्र की आशा वर्कर से संपर्क करके अपने कार्ड बनवाएं।

ठगों के झांसे में न आएं लोग

^जिले के सभी लाभार्थी पात्रों से निवेदन किया जाता है कि वे किसी व्यक्ति/ठग या संस्था के झांसे में न आएं, जो किसी भी प्रकार से पैसे लेकर कार्ड बनवाने का दावा करते हों। क्योंकि ये लोग फर्जी कार्ड दे सकते हैं जोकि मान्य नहीं होंगे। कोई संदिग्ध लगता है तो प्रशासन को शिकायत करें। उसकी जांच करवाकर कार्रवाई करेंगे।

निशांत कुमार यादव, डीसी करनाल।

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