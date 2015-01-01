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एक्सिडेंट:हादसों में दो दो लोगों की मौत, अज्ञात वाहन चालकों पर केस

करनाल26 मिनट पहले
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जिले में दो सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई। गुरुवार को कल्पना चावला राजकीय मेडिकल काॅलेज में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए गए। पुलिस ने दोनों केसों में अज्ञात वाहन चालकों पर केस दर्ज कर लिया है। असंध रोड पर गांव जुंडला वासी नरेश (35) बाइक पर करनाल की तरफ आ रहा था। अज्ञात वाहन ने उसको टक्कर मार दी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

वह एक निजी कंपनी में काम करता था। दूसरा हादसा 5 नवंबर को मेरठ रोड चौक के पास हुआ। पंजाब के रोपड स्थित डुबरी गांव का प्रवीन ट्रक में सहायक था, जाे दिल्ली की तरफ जा रहा था। मेरठ रोड चौक पर वह गाड़ी रोककर टायर चेक करने लगा। इस दौरान पीछे से आए अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मारी। इससे प्रवीन गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान बुधवार रात को प्रवीन की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया।

बोहतवाला में युवक से पिस्तौल बरामद

सीआईए स्टाफ ने बोहतवाला गांव में एक युवक के कब्जे से देसी पिस्तौल बरामद किया है। आरोपी के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कि या गया है। सीआईए स्टाफ के एचसी संदीप कुमार ने बताया कि बुधवार शाम को सीआईए स्टाफ की टीम बोहतवाला गांव की तरफ गश्त कर रही थी। जब टीम की गाड़ी बोहतवाला गांव के पास पहुंची तो देखा कि एक युवक गाड़ी को देखकर भागने लगा, तभी टीम ने पीछा कर युवक को पकड़ लिया। जब युवक की तलाशी ली तो उसके कब्जे से 315 बोर का देसी पिस्तौल मिला। पुलिस पूछताछ में युवक ने अपनी पहचान बोहतवाला गांव के उत्तम के तौर पर बताई।

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