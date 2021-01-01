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कोरोना टेस्टिंग:213 बच्चों की कोरोना टेस्टिंग के लिए सैंपल

निसिंग2 घंटे पहले
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कोरोना महामारी के कारण छोटे बच्चों को स्कूलों में भेजने पर रोक हटने के बाद प्रशासन की तरफ से कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों की कोरोना टेस्टिंग की जा रही है। स्कूल जाने के लिए कोरोना टेस्टिंग का सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है।

जिसके कारण बुधवार को निसिंग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एरिया के कई सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों से पहुंचे 213 बच्चों की कोरोना टेस्टिंग की गई। एसएमओ डाॅ. राजेश जौहरी ने बताया कि निसिंग के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के बच्चों सहित गोंदर के स्वामी अमरदेव आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 29 विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जांच व कोरोना टेस्टिंग की गई।

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