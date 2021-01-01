पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

आयोजन:चार्ट मेकिंग में अमरदीप और भाषण स्पर्धा में शिवानी ने पाया पहला स्थान

निसिंग2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

बड़ौता में बुधवार को राजकीय सीसे स्कूल में स्वास्थ्य विभाग की ओर से नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन ( टीबी ) कार्यक्रम के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता स्कूल प्रिंसिपल रामेश्वर दास ने की। जिसमें स्कूली बच्चों की विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं भी करवाई गई। चार्ट मेकिंग में पहला स्थान अमरदीप, दूसरा अंकुश व तीसरा स्थान सेफाली ने प्राप्त किया।

भाषण प्रतियोगिता में पहला स्थान आंचल, दूसरा शिवानी और तृतीय स्थान पायल ने हासिल किया। इस अवसर पर उपचार यूनिट निसिंग से वरिष्ठ उपचार निरीक्षक सुनील ढांडा, डॉक्टर रुबी, टीबी नोडल सदस्य किरण बाला, मनीषा व अन्य मौजूद रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser