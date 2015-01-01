पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

विरोध:ब्लॉक समिति की दुकानों का बिना नक्शा पास किए हो रहा निर्माण, नपा प्रशासन ने रुकवाया

निसिंग29 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
  • कस्बे के गोंदर रोड पर बनी हैं दुकानें, कार्रवाई से नाराज दुकानदारों ने जताया विरोध

कस्बे के गोंदर रोड पर दुकानदारों ने बिना नक्शा पास करवाए ब्लॉक समिति की 14 दुकानों की रिपेयरिंग का कार्य शुरू कर दिया। इसकी सूचना मिलते ही नपा प्रशासन ने मौके पर पहुंच कार्य बंद करवाते हुए निर्माण को अवैध करार दिया। नपा एमई मदन मोहन गर्ग, लेखाकार महावीर मलिक व जेई राजकुमार सहित अन्य ने निर्माण सामग्री को भी जब्त कर लिया। वहीं निर्माण कर रहे राजमिस्त्री को रोक दिया। उन्होंने कहा कि डीसी के आदेशानुसार नपा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति व विभाग बिना नक्शा के निर्माण नहीं कर सकता। इसी बात को लेकर दुकानदार भड़क गए। उन्होंने सड़क पर आकर विरोध जताया। इसके साथ ही दुकानदारों ने जब्त किए सामान को ट्रैक्टर-ट्रॉली से उतारकर गोंदर रोड पर जाम लगाया और नगरपालिका अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद पंचायती राज के जेई भारतेंदू पाठक मौके पर पहुंचे और राजमिस्त्री से निर्माण कार्य शुरू करने की बात कही, लेकिन राजमिस्त्री ने कार्य करने से मना कर दिया। इसके बाद पंचायती राज के जेई दुकानदारों के साथ नगरपालिका कार्यालय पहुंचे और दुकानों का कार्य रूकवाने की बात पूछी। नपा एमई मदन मोहन गर्ग व लेखाकार महावीर मलिक ने उपायुक्त करनाल का लिखित आदेश उन्हें दिखाया और नगरपालिका क्षेत्र में नक्शा पास करवाकर दुकानों का निर्माण कार्य शुरू करने की बात कही। इस संबंध में बीडीपीओ सुमित चौधरी का कहना था कि दुकानें ब्लाॅक समिति की हैं। जिनकी छत व फ्लोर की रिपेयर का प्रस्ताव पास होने पर कार्य शुरू किया गया था। लेकिन नगरपालिका कर्मियों ने नक्शा की बात कहकर काम रूकवा दिया है। नपाकर्मियों से इस बारे में बात भी हुई। नक्शा नव निर्माण का बनवाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सोमवार को डीसी करनाल के साथ इस विषय पर बातचीत की जाएगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंहरियाणा के अनिल विज पहले मंत्री, जिन्हें स्वदेशी वैक्सीन की डोज दी गई - हरियाणा - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें