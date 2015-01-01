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हत्या की आशंका:ड्रेन में मिली युवक की डेडबॉडी, नाक से निकल रहा था ब्लड

निसिंग17 मिनट पहले
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प्योंत से गुजरने वाली ड्रेन में शनिवार दोपहर संदिग्ध हालात में एक युवक की डेडबॉडी मिली है। सूचना पर थाना एसएचओ रामफल ने घटनास्थल का जायजा लेकर एफएसएल टीम को बुलाया। पुलिस टीम ने शव की शिनाख्त के लिए आसपास के लोगों को दिखाया, लेकिन पहचान नहीं हाे पाई।

करनाल असंध रोड पर गांव प्योंत की ड्रेन में करीब एक किलोमीटर दूरी पर ड्रेन में एक युवक की डेडबॉडी पड़ी मिली। खेतों में जाने वाले लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। डेडबॉडी को देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि युवक की हत्या की गई है और शव को ड्रेन के गंदे पानी में फेंका गया है।

शव करीब 10 से 12 घंटे पुराना लग रहा था। मृतक की नाक से ब्लड निकला हुआ था। थाना एसएचओ रामफल का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम व शिनाख्त के लिए करनाल भेज दिया गया है।

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