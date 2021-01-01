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हादसा:बेटे से गड्ढे में अनियंत्रित हुए ट्रैक्टर से पिता गिरा, मौत

निसिंग7 घंटे पहले
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निसिंग एरिया के गांव प्योंत के पास ट्रैक्टर से गिरकर एक व्यक्ति पीछे जुड़ी ट्राली के टायर के नीचे आकर कुचला गया। घटना शनिवार रात 9 बजे की है। जानकारी के अनुसार राजौंद वासी राकेश उसके पिता दलबीर सिंह के साथ गांव से करनाल मंडी में आलू की फसल बेचने गया था। जहां से वापिस आते समय प्योंत के पास रात के समय में सड़क में बने गड्ढे के कारण ट्रैक्टर-ट्राॅली अनियंत्रित हो गई और राकेश का पिता दलबीर ट्रैक्टर की पिछली सीट पर बैठा था।

जो उछलकर नीचे गिर गया और ट्रॉली के टायरों के नीचे कूचला गया। घटना की सूचना मिलते ही गश्त कर रही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस जांच अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि सूचना के आधार पर घटना स्थल का जायजा लिया गया। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने मृतक के बेटे राकेश के बयान पर इत्फाकिया घटना का केस दर्ज किया है।

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