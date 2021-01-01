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कृषि एवं किसान कल्याण विभाग:किसानों को दिए कृषि यंत्रों की खातों में ट्रांसफर होगी सब्सिडी

निसिंग2 घंटे पहले
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सरकार की स्कीम के तहत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से किसानों को अनुदान पर नई व आधुनिक तकनीक के कृषि यंत्र मुहैया करवाए गए हैं। जिसको लेकर बुधवार को निसिंग की नई अनाजमंडी में कृषि विभाग की टीम कृषि यंत्रों की वेरिफिकेशन करने के लिए पहुंची। इस दौरान दर्जनभर गांवों के किसान अपने कृषि यंत्रों को लेकर अनाजमंडी के प्रांगण पहुंचे।

कृषि विभाग के जांच अधिकारी एपीओ अजय राणा, एडीओ जुंडला सुनील कुमार व एटीएम विकास कुमार ने कृषि यंत्रो एवं दस्तावेजों को वेरिफाई किया। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से अनुदान पर कृषि यंत्र प्राप्त करने वाले किसानों को मैसेज भेज सूचित किया गया था।

जिसमें किसानों को वेरिफिकेशन के लिए निसिंग की नई अनाजमंडी में कृषि यंत्रों के साथ पहुंचने की सूचना दी गई थी। इसके बाद सभी किसानों के वाहनों की वेरिफिकेशन की गई है। वेरिफिकेशन के बाद स्कीम के अनुसार किसानों के खातों में यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी ट्रांसफर की जाएगी। इस मौके पर भूषण टाया गोहिदा, नरेश महैला, बिन्टू, राजकुमार, संजीव, कृष्ण व बलराम मौजूद रहे।

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