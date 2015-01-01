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संत बाबा राम सिंह खुदकुशी मामला:पार्थिव शरीर सिंघड़ा के गुरुद्वारा नानकसर में रखा, आज किया जाएगा अंतिम संस्कार

निसिंग18 मिनट पहले
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संत राम सिंह करनाल के गुरुद्वारे में ग्रंथी थे। फाइल फोटो।
  • सिंघड़ा किसान आंदोलन का बड़ा पाॅइंट न बन जाए, इसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है
  • बाबा का अंतिम संस्कार करीब साढ़े 11 सुबह किया जाएगा, नेताओं ने भी बाबा की मौत पर दुख प्रकट किया

कुंडली बाॅर्डर पर किसान आंदोलन के कारण आत्महत्या करने वाले संत बाबा राम सिंह के शव को निसिंग के गांव सिंघड़ा के नानकसर गुरुद्वारा में रखवाया गया। जहां पर पूरा दिन अनुयायियों ने पार्थिव शरीर के दर्शन किए। शव को शीशे से बने एक फ्रिज में रखा गया। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और विदेशों से करीब 10 हजार लोगों ने पहुंचकर संत के अंतिम दर्शन किए। गुरुद्वारे में सुबह ही आसपास की संगत ट्रैक्टर-ट्राॅलियों, कारों और अन्य साधनों में पहुंचना शुरू हुई।

11 बजे के बाद भारी भीड़ जुटना शुरू हो गई। संगत ने लाइनों में लगकर बाबा के अंतिम दर्शन किए। महिलाएं और श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर रो रहे थे। आसपास के असंध, कैथल, पूंडरी, निसिंग और निगदू क्षेत्र के गांवों की संगत ट्रैक्टर-ट्राॅलियों में वहां पर पहुंचीं। शाम तक अंतिम दर्शन करने वालों का गुरुद्वारा में तांता लगा रहा।

रात को निसिंग के गुरुद्वारों में काफी संगत ठहरी हुई है, जो शुक्रवार को बाबा के अंतिम संस्कार में शामिल होगी। हजारों सेवक गुरुद्वारे में चाय, पानी और लंगर की भी सेवा में लगे हुए हैं। भाकियू के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी भी बाबा के दर्शन करने के बाद रोने लगे। उन्हाेंने कहा कि ऐसे संत का चला जाना देश के लिए बहुत नुकसानदायक है, इसकी भरपाई नहीं हो सकती।

कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी: दीपेंद्र

संत राम सिंह का आत्म-बलिदान किसान हमेशा याद रखेंगे। अब प्रधानमंत्री स्वयं मामले में हस्तक्षेप करें और किसानों की मांगों को पूरा करें। सरकार से अपील की कि वो राज-हठ छोड़कर मानवीय दृष्टि से किसान हित में सोचे और तुरंत किसानों की मांगों को मानें।- दीपेंद्र हुड्‌डा, राज्यसभा सांसद

सरकार आवाज दबाना चाहती है: सैलजा

सरकार के कृषि विरोधी काले कानूनों के खिलाफ 20 से ज्यादा किसान अपने जीवन की आहुति दे चुके हैं। करनाल के संत बाबा राम सिंह द्वारा अपने प्राणों की आहुति देना मन को व्यथित करने वाला है। सरकार हल निकालने की बजाए किसानों की आवाज को दबा रही है।- कुमारी सैलजा, प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा कांग्रेस

संत राम सिंह जी का निधन संत समाज, देश और राज्य के लिए अपूरणीय क्षति: सीएम

संत बाबा राम सिंह जी का निधन संत समाज, देश, राज्य व मेरे लिए अपूरणीय क्षति है। यह अत्यंत दुख का क्षण है। बाबा जी की आत्मा, परमात्मा में विलीन हो। हम उनके दिखाए मानव कल्याण के मार्ग पर चलने को संकल्पित हैं, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।- मनोहर लाल खट्‌टर, मुख्यमंत्री, हरियाणा का ट्वीट

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