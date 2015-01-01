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टोल टैक्स:करनाल-जींद रोड पर शुरू हुआ टोल, पहले दिन बनी रही अव्यवस्था, रही जाम की स्थिति

निसिंग37 मिनट पहले
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करनाल से जींद रोड एनएच 709ए पर गांव प्योंत के पास टोल शनिवार सुबह 8 बजे से शुरू हो गया है। इसके फोर लेन में तीन लेन में फास्टैग व एक लेन कैश की रखी गई है। आसपास के 5 से 7 किलोमीटर के दायरे के गांवों के लोगों को मंथली पास की सुविधा दी गई है। इसमें फास्टैग अनिवार्य है। फास्टैग के जरिए 275 रुपए प्रतिमाह का पास बनाया जाएगा। टोल पर इमरजेंसी सेवाओं के लिए दो एंबुलेंस खड़ी की गई है। सुरक्षाकर्मी भी दोनों तरफ तैनात किए गए है।

शनिवार सुबह आठ बजे टोल शुरू हुआ। लेनों में वाहनों के गुजरते समय अव्यवस्था फैल गई। कैश लेन में फास्टैग व फास्टैग में कैश लेन में जाने वाले वाहन निकलने लगे। इस कारण टोल कर्मियों ने उनको वापस करने को कहा ऐसे में एक निजी बस व एक ट्रक चालक के साथ टोल कर्मियों की कहासुनी हुई। जिस कारण दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। जाम को देखते हुए कई वाहनों को सीधा ही क्रास करवा दिया गया।

टोल शुरू होने से ग्रामीणों में नाराजगी
टोल शुरू होने से आस पास के गांव प्योंत, कतलाहेड़ी, पक्का खेड़ा, बांसा, जुंडला, बाल पबाना, गुल्लरपुर सहित अन्य गांवों के लोगों पर इसका असर पड़ेगा। रणजीत, राजू, संजू, देशराज, पवन, मदन, कर्मबीर सहित अन्य का कहना है कि स्थानीय लोगों के लिए टोल टैक्स निशुल्क होना चाहिए। स्थानीय लोगों को आस पास के खेतों से पशुओं के लिए चारा लाना पड़ता है। जिससे परेशानी होगी।

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