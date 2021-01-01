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मारपीट:जमीनी विवाद को लेकर जलाला वीरान में दो पक्षों में हुआ झगड़ा

निसिंग2 घंटे पहले
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निसिंग एरिया के गांव जलाला वीरान में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि जमकर लाठी व डंडे बरसे। मामले की शिकायत पुलिस को की गई है। पुलिस शिकायत में सतपाल वासी जलाला ने दूसरे पक्ष पर आरोप लगाए कि उसने गांव में 11 एकड़ भूमि को ठेके पर ले रखा है।

जहां से बीते दिनों खेत में बने कोठे की छत को तोड़कर स्टार्टर, केबल व अन्य सामान चोरी हो गया था। जिसके बाद उन्होंने गांव के लोगों पर शक जताया और पंचायत भी हुई। आरोप है कि इसके बाद गुलाब व बुट्‌टा सिंह वासी जलाला ने उसके साथ मारपीट की। जिसके बाद उसको घायल अवस्था में निसिंग की सीएचसी लाया गया। जहां से उसको करनाल रेफर किया गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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