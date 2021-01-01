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विवाद:तरावड़ी में युवतियों ने फब्तियां कसने वाले युवक की पिटाई की

तरावड़ी7 घंटे पहले
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कस्बा तरावड़ी में इस समय कई स्थानों पर मनचले छात्राओं के साथ छेड़खानी करते हैं। गुरुद्वारा रोड पर स्कूल लगने एवं छुट्टी के समय भी अकसर बुलेट बाइकाें पर पटाखे एवं हाई प्रेशर हार्न लगाकर मनचले लगातार चक्कर काटते हैं, जिससे छात्राएं काफी परेशान हैं। ऐसा ही एक मामला शुक्रवार की रात करीब साढ़े 8 बजे नगर पालिका रोड पर सामने आया है।

हुआ यूं कि जब दो युवतियां बाजार से खरीददारी करके अपने घर की ओर वापस जा रही थी, तो नगर पालिका के पास बाइक पर सवार दो मनचलों ने उन युवतियों के साथ न केवल बदतमीजी की बल्कि उन पर फब्तियां भी कसी।

जब मनचले युवतियों के साथ छेडख़ानी कर रहे थे तो बाइक का संतुलन बिगड़ने पर उनकी बाइक गिर गई। जिसके बाद एक मनचला वहां से फरार हो गया, दूसरा मनचला जो वहां पर मौजूद था, उसे युवतियों ने पकड़कर उसकी पिटाई की। पुलिस ने मनचलों की बाइक को अपने कब्जे में ले लिया है।

इस बारे में जब जांच अधिकारी एएसआई रोजी से बात की तो उन्होंने बताया कि युवतियों की शिकायत पर मनचलों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।

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