पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Haryana
  • 4 Degrees Hg And 12 Km The Wind Chilled At The Speed Of, Yet The Donors Stood On The Front

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कृषि कानून विवाद:4 डिग्री पारा और 12 किमी. की स्पीड से चली सर्द हवा, फिर भी मोर्चे पर डटे अन्नदाता

कुंडली बॉर्डर36 मिनट पहलेलेखक: राजेश खोखर
  • कॉपी लिंक
तस्वीर कुंडली बॉर्डर की है। प्रदर्शन के बाद थके किसान एक तरफ ठंड से लड़ रहे हैं। एक किसान को जब नींद आई और जगह नहीं मिली तो उसने ट्रैक्टर की सीट को ही अपना बिस्तर बना लिया।
  • आंदोलनरत हजारों किसान सड़कों पर हाड़ जमाने वाली ठंड में रातें गुजारने को मजबूर, इससे भी ज्यादा लगातार हो रहीं मौतें
  • किसी का बच्चा बीमार तो किसी की बीवी, खेतों में फसल हो रही खराब, फिर भी जिद है कि अपना हक लेकर ही जाएंगे

बुधवार की रात 11 बजे थे। आंदोलन स्थल पर तापमान करीब 4 डिग्री के आसपास था। ऐसे में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही जमा देने वाली सर्द हवाओं के थपेड़े बेहाल कर रहे थे। खालसा एड के रैन बसेरे में पहुंचे तो बाहर लंबी लाइन लगी थी। ये सब लोग यहां सोने के लिए आए थे। यहां खड़े किसान अनमोल सिंह ने बताया कि एक घंटे से लाइन में खड़ा हूं, ताकि सोने की जगह और कंबल आदि मिल जाए।

अगर यह भी भर गया तो कहीं किसी की ट्राॅली के नीचे ही रात गुजरानी पड़ेगी। रैन बसेरे के अंदर जाकर देखा तो 200 से ज्यादा किसान तो सो चुके थे। छत के नाम पर ऊपर एक टेंट था और नीचे जमीन पर चद्दर बिछी थी। ढकने को कंबल मिले थे और सभी ने दैनिक जीवन के जरूरी सामान पॉलीथिन में निकाल कर रखे हुए था। यहां आराम कर रहे किसान हरप्रीत सिंह से पूछा कि इतनी ठंड में कैसे रुके हुए हैं तो उन्होंने कहा कि हम तो फिर भी स्वर्ग में हैं, बाहर सड़क पर जाकर देखिए इस सरकार ने हमारे भाइयों को कैसे रात गुजरने को मजबूर कर रखा है। यहां से हम सड़क पर आगे की तरफ निकले तो हैरान रह गए। बुजुर्गों, महिलाओं से लेकर छोटे बच्चे सभी सड़कों पर एक कंबल के सहारे सो रहे थे।

कोई ट्रैक्टर की छोटी सीट पर लेटा था तो कोई ट्रॉलियों के नीचे बिस्तर लगाकर सोने की कोशिश कर रहा था। कुछ ने ट्रॉलियों के अंदर बिस्तर लगाए थे तो कुछ ने सड़क पर ही हल्का तिरपाल लगाकर सोने की व्यव्यस्था की हुई थी। एक ट्राॅली के नीचे पंजाब से आए किसान हरपाल सिंह नींद के इंतजार में थे। उन्होंने बताया कि काफी देर से सोने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन नींद नहीं आ रही। हमने कहा-सर्दी के कारण नींद नहीं आ रही क्या? तो किसान ने जवाब दिया कि जब सरकार से टक्कर ले ली तो ये सर्दी क्या चीज है। घर में पत्नी बीमार है और कोई दवाई दिलवाने वाला नहीं है। मैंने फोन पर उससे कहा था कि घर आ जाऊं, उसने जवाब दिया कि मैं चाहे मर जाऊं लेकिन बिना जीते वापस मत आना। यहां से थोड़ा आगे बढ़े तो कुछ किसान आग जलाकर बैठे थे। उनसे बात की बताया कि ट्राॅली में आदमी ज्यादा हैं इसलिए आधी रात तक आधे सोते हैं और उसके बाद दूसरों का नम्बर आता है। तब तक बाकी के साथी आग के सहारे ही रात काटते हैं।

यहां से आगे चले तो देखा कि एक किसान फोन पर बात कर रहा था और भावुक था। फोन कटने के बाद उनसे बात की तो बताया कि घर से शाम से अब तक 10 बार फोन आ लिया। जब भी यहां कोई मरता है और बुरी खबर घर वालों को लगती है तो वो चिंता करने लगते हैं। बार-बार फोन करके पूछते हैं कि ठीक हो या नहीं। घर वालों को मेरी चिंता होती है, क्योंकि मुझे पहले हार्ट अटैक आ चुका है, दवाई चल रही है जो अब खत्म हो गई है। यहां तीन लोग हार्ट अटैक से मर भी चुके हैं इसलिए घर वाले चिंतित हैं।

इसके पास में थोड़ा अंदर से आवाजें आ रही थीं, वहां देखा तो दो युवक व्हीलचेयर पर बैठे थे और सोने की तैयारी में थे। ये दोनों अमृतसर से आए थे। इनसे बात की तो इनमें से एक रोहन प्रीत सिंह ने बताया कि हमारे पैर भले ही काम नहीं करते लेकिन हमारे शरीर में इतनी हिम्मत तो है कि अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए सरकार से टक्कर ले सकें। उन्होंने बताया कि वो दिनभर व्हीलचेयर पर घूमकर लोगों में अपने गीतों से जोश भरते हैं और रात को यहीं ट्राॅली में रात गुजारते हैं। मंच से करीब एक किलोमीटर चलने के बाद देखा कि एक पेट्रोल पंप के बाहर खुले में ठंडे पानी से नहा रहे थे। इनसे बात की तो बोले कि ठंड को ठंड काटेगी और हमारे अंदर सरकार के प्रति इतना गुस्सा और गर्मी है कि ये ठंडा पानी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहीं पर अंदर की तरफ गए तो पेट्रोल पंप पर शौचालय के बाहर लाइन लगी हुई थी। किसानों ने बताया कि प्रशासन ने नामात्र के शौचालय लगवा रखे हैं और उनमें न तो पानी है और न सफाई इसलिए ऐसे ही पेट्रोल पंप और दुकानों आदि के शौचालयों में जाना पड़ता है और भीड़ होने के कारण लाइन लग जाती है।

सुबह के करीब तीन बजने वाले थे। मुख्य मंच के पास अभी से लोग नहा रहे थे, जिन्होंने बताया कि रात से ही नहाने के लिए नम्बर लगता है, क्योंकि यहां नम्बर नहीं आया तो बाहर सड़क पर इस ठंड में बर्फ जैसे पानी से नहाना पड़ता है। करीब 4 किलोमीटर आगे जाकर देखा तो हाईवे पर एक निर्माणाधीन अंडर पास था और इसी के नीचे किसान बिस्तर लगाकर सो रहे थे। लेकिन जिस तरह सिकुड़े हुए थे, उससे साफ दिख रहा था कि उन्हें ठंड लग रही थी। इसी के नजदीक एक ट्राॅली के अंदर एक बुजुर्ग जागे मिल गए। ये पटियाला से आए थे और रेलवे से रिटायर्ड थे। इनसे बात शुरू ही की थी इतने में साथ सो रहे चार बुजुर्ग और जाग गए। उन्होनें बताया कि उनमें से तीन फौज में रहे हैं और कई लड़ाई लड़ी हैं। एक रेलवे, एक बिजली विभाग से रिटायर्ड है। इनसे पूछा कि घर क्यों नहीं जा रहे तो इन्होंने जवाब दिया कि हमारी यह हालत इस सरकार के कारण है। घर की याद आती है लेकिन घर वालों ने कह रखा है कि या तो जेल जाना या मरना या फिर जीत कर ही आना। ऐसे घर वापस आना नहीं है।

उनसे पूछा कि ठंड नहीं लगती क्या? फौज से रिटायर्ड हरदीप सिंह ने बताया कि फौज में इससे ठंडी जगहों पर रहे हैं और इससे बड़ी लड़ाई लड़ी है। ठंड आपको लग रही होगी हम तो अभी ठंडे पानी से नहाकर लेटे हैं। तभी दूसरे ने बताया कि जिस जमीन और फसल के लिए लड़ रहे हैं उसे हमारा इंतजार है क्योंकि फसल खराब हो रही है। रात भर घूमने पर एक बात और जो देखने को मिली वो यह थी कि इतनी ठंड और परेशानियों में भी कुछ लोग सड़कों की सफाई कर रहे थे तो कुछ लोग रात भर सड़क पर घूमकर पहरा दे रहे थे। संत की आत्महत्या की घटना के बाद तो चौकसी और भी ज्यादा कर दी थी। गुरुवार को दिनभर माहौल गमगीन रहा। मंच से संत राम सिंह को दिनभर श्रद्धांजलि देते रहे तो मीटिंग स्थल पर भी दिनभर तिरपाल बिछा कर किसान गम में शामिल हुए।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें28 हजार करोड़ के हथियार और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, ज्यादतर खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें