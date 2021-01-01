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कोविड-19:प्रदेश में 70 नए संक्रमित मिले, 15 जिलों में 10 से कम केस, 4 में एक भी पॉजिटिव नहीं

राजधानी हरियाणा2 घंटे पहले
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प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 70 नए संक्रमित मिले हैं। 15 जिलों में नए कोरोना संक्रमितों की संख्या 10 से भी कम रहीं। वहीं, 5 जिलों- महेंद्रगढ़, पलवल, फतेहाबाद, नूंह, चरखी दादरी में कोई नया संक्रमित नहीं मिला है। गुड़गांव और कुरुक्षेत्र ही ऐसे जिले रहे जहां 10 से ज्यादा केस मिले। गुड़गांव में 14 और कुरुक्षेत्र में 11 संक्रमित मिले हैं।

राहत की बात यह रही कि बुधवार को प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा सिर्फ एक रहा। जबकि, 104 मरीज ठीक होकर घर पहुंच गए। अब तक कुल 2,68,685 संक्रमितों में से 2,64,093 (98.29%) ठीक हो चुके हैं। 3032 (1.12%) की मौत हो चुकी है। अभी 1560 सक्रिय मरीज रह गए हैं। 32 की हालत गंभीर है। इनमें 9 वेंटिलेटर व 23 ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम पर हैं।

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