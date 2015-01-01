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मानव तस्करी:असम से 7वीं की छात्रा काे अगवा कर आदमपुर में बेचा, खरीदार ने जबरन शादी कर किया दुष्कर्म

सिरसा2 मिनट पहले
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फाइल फोटो।
  • 30 अक्टूबर को स्कूल से घर लौट रही छात्रा का 3 युवकों ने किया था अपहरण
  • आरोपी के घर से भागने के बाद पहुंची चौपटा थाना

असम में मानव तस्करी करने वाले गिरोह से 15 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर उसे आदमपुर में रहने वाले व्यक्ति को बेच दिया। उक्त व्यक्ति नाबालिग से जबरन शादी कर उसका यौन शोषण करता रहा। कुछ दिन पहले नाबालिग व्यक्ति के चंगुल से भागकर चौपटा पुलिस थाने पहुंची। महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कर बच्ची को बाल कल्याण समिति के हवाले किया गया। गत दिवस परिजन असम पुलिस के साथ सिरसा पहुंचे। इसके बाद बाल कल्याण समिति ने नाबालिग को परिजनों के हवाले कर दिया। असम की धुबड़ी थाना पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

असम के एक शहर की 15 वर्षीय नाबालिग का 30 अक्टूबर को 3 युवकों ने अपहरण कर लिया था। नाबालिग ने पुलिस को बताया कि वह 7वीं कक्षा में पढ़ती है। 30 अक्टूबर को वह स्कूल से घर लौट रही थी कि रास्ते में 3 युवक उसे उठाकर ले गए। इसके बाद उक्त युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर उसे हरियाणा के आदमपुर में लाया गया और यहां एक आदमी को बेच दिया। उक्त आदमी ने उससे जबरन शादी रचाई और उसका यौन शोषण करने लगा। एक दिन मौका पाकर नाबालिग व्यक्ति की कैद से भागने में कामयाब रही।

इसके बाद एक बस में बैठ गई। उसे नहीं पता था कि बस कहां जा रही है। इसी दौरान सड़क पर उसे एक व्यक्ति ने देखा। वह उसे थाने ले आया। पूछताछ करने पर लड़की से परिजनों का मोबाइल नंबर मिल गया। यहां उसने पुलिस कर्मचारियों को सारी घटना बताई। इसके बाद चौपटा पुलिस उसे महिला थाना लेकर आई और बाल कल्याण समिति को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने नाबालिग की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर ली। पीडि़ता को उसके परिजनों के हवाले कर दिया है।

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