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छात्रा 65 दिन से आंदोलन में डटी:ऑनलाइन पढ़ाई के बाद भी टेस्ट में आए 98% अंक, अब नेट बंद होने से प्रभावित

कुंडली बॉर्डर2 घंटे पहले
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कुंडली बॉर्डर पर पढ़ाई करती छठी कक्षा की छात्रा। - Dainik Bhaskar
कुंडली बॉर्डर पर पढ़ाई करती छठी कक्षा की छात्रा।

गुरसिमरत कौर 11 साल की है और कक्षा छठी की छात्रा। पंजाब के होशियारपुर जिले के दशोहा से पिछले 65 दिन से कुंडली बॉर्डर पर अपने मां-बाप के साथ कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन में भागीदारी दे रही है। ऑनलाइन पढ़ाई कर दिसंबर टेस्ट में 98 प्रतिशत अंक हासिल किए।

26 जनवरी के बाद से इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। 50 से अधिक बच्चे ऐसे हैं, जो आंदोलन में हैं। कुंडली बॉर्डर समेत प्रदेश के 5 जिलों में बुधवार को फिर इंटरनेट सेवाएं स्थगित रखी गई।

अब वे किताबों से खुद पढ़ाई कर रहे हैं। बच्ची गुरसिमरत कौर ने बताया कि कड़ाके की ठंड थी, तब भी ट्राली के अंदर मां-बाप के साथ चिपककर सोई, पर दिन में धूप में बैठकर हर दिन दो से तीन घंटे पढ़ाई करती हैं। ट्रैक्टर-ट्रालियों के बीच फोल्डिंग लगाकर मां सुखबीर कौर के साथ वह पढ़ती है।

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