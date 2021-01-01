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  • A Man Gave Information Related To Drug Addiction And Fatehabad Police Blocked His Social Media Account, Complaint To Chief Minister And Home Minister

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फेतहाबाद पुलिस की मनमानी:नशे के बढ़ते मामलों की जानकारी दी तो सोशल मीडिया अकाउंट कर दिया ब्लॉक, मुख्यमंत्री और गृहमंत्री को दी शिकायत

फतेहाबाद2 घंटे पहले
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मुख्यमंत्री कार्यालय ने शख्स की शिकायत पर संज्ञान लिया और DGP को शिकायत का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। - Dainik Bhaskar
मुख्यमंत्री कार्यालय ने शख्स की शिकायत पर संज्ञान लिया और DGP को शिकायत का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए।
  • मुख्यमंत्री कार्यालय से समस्या का जल्द समाधान करने के आदेश जारी हुए हैं

एक शख्स ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट डालकर पुलिस को नशे के बढ़ते मामलों के संबंध में जानकारी दी तो उसका सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। इससे गुस्साए शख्स ने मुख्यमंत्री, गृहमंत्री और DGP को शिकायत दी है। यह पूरी कारस्तानी फतेहाबाद पुलिस ने की है।

वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय ने शख्स की शिकायत पर संज्ञान लिया और DGP को शिकायत का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। पीड़ित की पहचान गांव चांदपुरा निवासी रामचंद्र के रूप में हुई है। उसने अपनी शिकायत मुख्यमंत्री और गृहमंत्री के सोशल मीडिया अकाउंट पर भी पोस्ट की है।

अपनी शिकायत में रामचंद्र ने बताया कि उसने जिला पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट डालकर गांव में मेडिकल नशा बढ़ने की बात कही थी, लेकिन फतेहाबाद पुलिस ने उसे ब्लॉक कर दिया। यही नहीं मुझे सरकारी नंबर भी ब्लॉक कर दिया गया। आखिर क्यों मुझे ब्लॉक किया गया?

क्या पुलिस से संबधित सोशल मीडिया अकाउंट पर कोई जानकारी देने की सजा ब्लॉक करना है? मुझे इसका जवाब दिया जाए। उधर, मामला जब मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचा तो पुलिस विभाग के अधिकारियों को मामले को सुलझाने के आदेश दिए गए।

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