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  • Abhay Said 30 Thousand Registries Went Wrong In 32 Cities, Dushyant's Answer Not One, Three Years Of Investigation

विधानसभा सत्र:अभय बोले- 32 शहरों में 30 हजार रजिस्ट्रियां गलत हुईं, दुष्यंत का जवाब- एक नहीं, तीन साल की करा रहे जांच

हरियाणाएक घंटा पहले
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विधानसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब देते सीएम खट्‌टर।
  • रजिस्ट्री घोटाले, ओवरलोडिंग और कृषि कानूनों पर हंगामा, चाचा-भतीजा आमने-सामने
  • डिप्टी सीएम ने कहा-पिछले तीन सालों के करा रहे हैं जांच, पुलिस भी कर रही कार्रवाई

विधानसभा सत्र के पहले दिन सदन में खूब हंगामा हुआ। विपक्ष ने रजिस्ट्री घोटाले से लेकर ओवरलोडिंग और केंद्रीय कृषि कानूनों पर सरकार को घेरा। रजिस्ट्री घोटाले पर चाचा अभय चौटाला और भतीजे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला में तीखे तीर चले। इनेलो विधायक अभय ने ध्यानाकार्षण प्रस्ताव में आरोप लगाया कि प्रदेश के 32 शहरों में 30 हजार से ज्यादा गलत रजिस्ट्रियां हुईं।

डिप्टी सीएम ने लिखित जवाब में एक जगह गड़बड़ी नहीं होने तो दूसरी जगह 7-ए के तहत गड़बड़ी भी स्वीकार कर रहे हैं। अधिकारी भी मान रहे हैं कि पैसा ऊपर तक देना पड़ता है। अधिकारी कहते हैं कि मंत्री ने तो यहां तक कहा है कि जब उनका आदेश न आए तब तक रजिस्ट्री नहीं करनी है। पंचकूला में ऐसा मामला आया है। सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए।

जवाब में दुष्यंत चौटाला ने कहा- वे दूसरों की बात करते हैं। यदि गलत रजिस्ट्री का ठेका लेकर घूमते हैं तो निंदा करनी चाहिए। सरकार ने बदलाव किए हैं और इससे कई सदस्यों को दुख हो रहा है। कांग्रेस से किरण चौधरी, वरुण चौधरी, बिशनलाल सैनी आदि ने भी रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी के मामले उठाए। उन्होंने भी इसकी जांच कराने की मांग की। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कई अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की है। अभी 2017 से अब तक हुई रजिस्ट्रियों की जांच करा रहें हैं। पिछले साल अक्टूबर की बजाए इस साल राज्य रेवन्यू मिला है।

जींद में होगी पशुओं की सर्जरी, एक्सरे मशीन भी लगेगी

लाला लाजपतराय पशु विश्वविद्यालय द्वारा जींद में पशु विज्ञान सेंटर स्थापित किया जाएगा। इस सेंटर में पशुओं के उपचार के साथ-साथ उनकी सर्जरी भी हो सकेगी। इस सेंटर में एक्स-रे मशीन भी उपलब्ध रहेगी। जींद विधायक डॉ़ कृष्ण लाल मिढ्ढा ने प्रश्नकाल के दौरान पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जयप्रकाश दलाल के सामने यह मुद्दा उठाया।

बर्खास्त पीटीआई और एमबीबीएस की फीस बढ़ने के मामले में भी गूंजे

सदन में बर्खास्त पीटीआई का मामला भी उठा। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा ने कहा कि उन्हें बहाल किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की फीस को बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने के प्रस्ताव का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि ऐसे तो गरीब परिवारों के बच्चे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे।

कृषि कानूनों पर हंगामा, कांग्रेस का वॉकआउट

केंद्रीय कृषि कानूनों पर 15 मिनट के लिए कांग्रेस ने वाॅकआउट किया। आखिर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि इस पर शुक्रवार को चर्चा की जाएगी। विपक्ष ने सत्र की अवधि को लेकर सवाल उठाए तो गुप्ता ने कहा कि बिजनेस ही कम है। संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि विपक्ष ने कृषि कानूनों पर किसानों को बहकाने का काम किया है।

आंध्रप्रदेश की स्टडी करेंगे, फिर पुरी की तर्ज पर गड़ेंगे खंभे

हरियाणा में तेज आंधी और तूफान से बिजली के खंभों को गिरने और तारों के टूटने की स्टडी कराई जाएगी। चूंकि आंध्र प्रदेश के पुरी में काफी तेज तूफान आता है। खंभों के गिरने और बिजली की तारें टूटने की काफी कम घटनाएं हैं। प्रदेश के बिजली मंत्री चौ. रणजीत सिंह ने कहा कि बिजली वितरण कंपनियों के अधिकारियों का एक दल पुरी में जाकर स्टडी करेगा। बिजली मंत्री ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में ही तूफान व आंधी की वजह से 71 हजार 185 खंभे गिरे हैं।

ओवरलोडिंग-स्टोन क्रेशर के मामले में कार्रवाई पर पक्ष-विपक्ष में नोकझोंक

सदन में विपक्ष ने सरकार को ओवरलोडिंग वाहनों और स्टोन क्रशर को लेकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई पर घेरा। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने कहा कि इसमें बड़ा खेल हो रहा है। उन्होंने बताया पिछले वित्त वर्ष 28 हजार 199 ओवरलोड वाहनों के चालान किए 104 करोड़ 34 लाख रुपए जुर्माना वसूला। 164 एफआईआर भी दर्ज की हैं। जब मंत्री जवाब नहीं दे पाए तो मोर्चा सीएम मनोहर लाल ने संभाला। उन्होंने कहा कि आपके पास कोई नाम हैं तो बता दें। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इस पर हुड्‌डा ने कहा कि सरकार को घोटाले में शामिल अधिकारियों के नाम बताने में परेशानी ही क्या है।

खेलो इंडिया को लेकर कोई फीस नहीं: संदीप सिंह

खेल राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा कि पंचकूला में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया-2021 गेम्स को लेकर किसी खिलाड़ी से सरकार द्वारा किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जा रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खेल विभाग द्वारा खेलो हरियाणा मोबाइल एप शुरू किया जाएगा। खिलाड़ी डाउनलोड कर देख सकेंगे कि उनके आसपास कौन सा स्टेडियम है।

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