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सिस्टम की 3 लापरवाही:वोटर आईडी में उम्र 102 साल, वृद्धा पेंशन के लिए 83 और राशन कार्ड में दर्ज है 46 साल

आशीष अग्रवाल | बंशीधरनगर (गढ़वा)2 घंटे पहले
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  • गढ़वा की बहुरूपिया जुबैदा बीबी एक साथ ले रही तीन सरकारी योजनाओं के फायदे

गढ़वा के बंशीधरनगर की 40 वर्षीय जुबैदा बीबी उम्र का मायाजाल फैलाते हुए 3 सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रही है। बरडीहा गांव की जुबैदा ने तीन आईडी में तीन अलग-अलग उम्र दर्ज कराई है। वोटर आईडी में उम्र 102 साल लिखवाई है। सीनियर सिटीजन बन वह ट्रेन, बैंक आदि में सुविधाएं ले रही है।

राशन कार्ड में उसने 46 साल आयु दर्ज करा रखा है, वृद्धावस्था पेंशन लेने के लिए जुबैदा 83 वर्ष की बुजुर्ग बनी हुई है। चार वर्ष में वह 400 रुपए प्रतिमाह वृद्धा पेंशन के रूप में 19200 रुपए ले चुकी है। मामला अब पकड़ में आया है तो विभागीय अधिकारी रेस हो गए हैं। एसडीओ जयवर्धन कुमार ने मामले की जांच का आदेश देते हुए कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। जुबैदा और 46 साल का उसका पति साबिर अंसारी फरार हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, जुबैदा ने उम्र 83 वर्ष बताई थी, 1 जुलाई 2016 को वृद्धा पेंशन की स्वीकृति दी गई थी।

जुबैदा बोली- कोई पइसा देगा तो काहे नहीं लेंगे
मामला पकड़ में आने के बाद भास्कर ने जब जुबैदा से सवाल किया तो उसने सहज भाव में कहा कि का गड़बड़ी हुआ है? कउन किया? हमसे कहा गया कि प्रखंड कार्यालय में जाअाे। वहां पइसा अाया है। यह जानने के बाद हम वहां गए और पइसा लेने लगे। काेई पइसा देगा ताे काहे नहीं लेंगे।

ये तीन बड़े सवाल
1. जुबैदा बीबी का फर्जीवाड़ा पकड़ में आने पर सिर्फ पेंशन रद्द कर दी गई। प्रशासन ने उससे पूछताछ नहीं की, ताकि ऐसे और मामलों की जानकारी मिल सके।

2. ग्रामीणों की शिकायत के अनुसार बड़ी संख्या में हो रहे ऐसे फर्जीवाड़े की जांच के लिए दो माह बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।

3. बिना विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों की मिलीभगत से यह संभव नहीं है, लेकिन इनकी पहचान नहीं की जा रही है।

फर्जी ढंग से सुविधा लेने वालों पर कार्रवाई होगी
एक ग्रामीण की शिकायत पर जांच में एक मामला सामने आया है। महिला जुबैदा बीबी की पेंशन रोक दी गई है। उसके वोटर आईडी की भी जांच चल रही है। अन्य मामलों को भी देखा जा रहा है। जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। -जयवर्धन कुमार, एसडीओ, गढ़वा

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