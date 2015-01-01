पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

हरियाणा पुलिस का अभियान:हिसार पुलिस ने 'हर घर लक्ष्मी' के साथ मनाई दिवाली; घर-घर जाकर दी बधाई, लोगों को किया जागरूक

हिसार28 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
हिसार जिला पुलिस ने घर-घर जाकर लोगों को दिवाली की मिठाई बांटी।
  • महिलाओं को दुर्गा शक्ति ऐप एवं महिला पुलिस थाना के बारे में जागरूक भी किया

हिसार SP बलवान सिंह राणा, IPS के निर्देशानुसार जिला पुलिस ने जिले में शुक्रवार को 'हर घर लक्ष्मी' के बारे में जागरूकता फैलाते हुए दिवाली मनाई। इस दौरान महिला पुलिस थाना प्रभारी निरीक्षक सुनीता और दुर्गा शक्ति प्रभारी निरीक्षक सरोज ने शहर के अलग-अलग क्षेत्रों का दौरा किया। इस अभियान के अंतर्गत महिला पुलिस की टीम ने शहर के कुछ घरों में जाकर दिवाली की बधाई दी और उन्हें 'हर घर लक्ष्मी' के बारे में अवगत कराया।

पुलिस टीम ने जिले में महिलाओं को दुर्गा शक्ति ऐप एवं महिला पुलिस थाना के बारे में जागरूक भी किया। महिला पुलिस थाना प्रभारी सुनीता ने बताया कि महिला सुरक्षा किसी भी प्रदेश व देश के विकास के लिए अहमियत रखती है। दुर्गा शक्ति इंचार्ज निरीक्षक सरोज ने महिलाओं को दुर्गा शक्ति ऐप के बारे में बताया, जिसे वे किसी भी परिस्थिति में इस्तेमाल करके पुलिस की मदद मांग सकती है। कोई भी महिला अगर उनके पास किसी तरह की राय लेने के लिए आना चाहती है तो उनका स्वागत है। हम सभी साथ मिलकर अपने प्रदेश व देश को और भी बेहतर बना सकते हैं।

'हर घर लक्ष्मी' क्या है

हरियाणा पुलिस का 'हर घर लक्ष्मी' अभियान के मुताबिक, हमारे घर की महिलाएं ही मां लक्ष्मी की प्रतीक हैं। सभी को उनको हमेशा खुश रखना चाहिए, ताकि घर में सुख एवं समृद्धि बनी रहे।

पुलिस हर वक्त आपके साथ

पुलिस ने इस अभियान के दौरान सभी को संदेश दिया कि हरियाणा पुलिस लोगों से जुड़कर उनकी मदद करने का सार्थक प्रयास कर रही है। पुलिस मुसीबत की घड़ी में भी लोगों के साथ खड़ी है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंनई पार्टी बना सकते हैं डोनाल्ड ट्रम्प; महामारी में उनकी नेटवर्थ 100 करोड़ डॉलर कम हो गई - विदेश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें