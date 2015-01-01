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दोस्त की गंदी करतूत:पति से अलग रह रही युवती से किया दुष्कर्म, ब्लैकमेल करने लगा था, विरोध करने पर कही थी शादी करने की बात

गुरुग्राम14 मिनट पहले
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शादी करने का वायदा करके युवक युवती के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था।
  • युवक तीन साल से संबंध बनाता आ रहा है, अब शादी करने से मुकर गया

हरियाणा के गुरुग्राम में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आाया है। राजेंद्रा पार्क थाना पुलिस ने मामला दर्ज करक जांच शुरू कर दी है। मूल रूप से मुजफ्फरपुर बिहार निवासी 27 वर्षीय युवती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका अपने पति से विवाद चल रहा है। विवाद के कारण वह अलग रह रही है और घरेलू सहायिका का कार्य करती है। साल 2017 में उसकी दोस्ती सूरत नगर फेज-2 निवासी अमित से हुई थी। आरोप है कि सितंबर 2017 में अमित ने उसे अपने घर बुलवाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उस वक्त लोकलाज के कारण युवती ने किसी को कुछ नहीं बताया।

करीब छह महीने बाद अमित ने उसे दोबारा अपने घर बुलवाया और दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसने शादी करने का वायदा किया। महिला ने आरोप लगाया है कि शादी का वायदा करने के बाद भी उसने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। अब उसने अमित पर शादी करने का दबाव बनाया तो वह मुकर गया। इसके बाद युवती ने पुलिस को शिकायत देकर मामला दर्ज कराया है। राजेंद्रा पार्क थाना पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। युवक तीन साल से उसके साथ संबंध बनाता आ रहा है। अब वह शादी नहीं कर रहा तो युवती ने न्याय की गुहार लगाई है।

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