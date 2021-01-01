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गुरुग्राम का तारा:सिंगिंग रियलिटी शो 'तारे जमीन पर' के विजेता बने 10 साल के बिरेन डांग का शहर पहुंचने पर हुआ स्वागत

गुरुग्राम40 मिनट पहले
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शो के विजेता बनने पर बिरेन को 10 लाख रुपए की प्राइज मनी सौंपी गई है। - Dainik Bhaskar
शो के विजेता बनने पर बिरेन को 10 लाख रुपए की प्राइज मनी सौंपी गई है।
  • बिरेन डांग सभी 20 प्रतिभागियों को पछाड़ते हुए विजेता बने
  • विजेता बनने पर बिरेन को मिली 10 लाख रुपए की प्राइज मनी

स्टार प्लस पर प्रसारित सिंगिंग रियलिटी शो 'तारे जमीन पर' के विजेता की घोषणा हो गई है। गत शनिवार को ग्रैंड फिनाले के दिन इस शो के विजेता की घोषणा की गई, जिसमें गुरुग्राम के 10 वर्षीय बिरेन डांग सभी प्रतिभागियों को पछाड़ते हुए इस शो के विजेता बन गए। वहीं, लिजेल राय दूसरे और वंश वाधवा तीसरे स्थान पर रहे। शो के विजेता बनने पर बिरेन को 10 लाख रुपए की प्राइज मनी सौंपी गई है।

गुरुग्राम का रहने वाले 10 साल का एक प्रतिभाशाली बाल कलाकार बीरेन डांग ने स्टारप्लस पे आने वाले एक गायिकी शो 'तारे जमीन पर' के फिनाले में जीत हासिल की। मास्टर बीरेन ने अपनी आवाज से गायकी के दिग्गज कलाकार जैसे पदमश्री शंकर महादेवन, गायका जोनिता गांधी और टोनी कक्कर का भी दिल जीता।

इस शो की जीत पर बीरेन डांग को 10 लाख रुपए और डिज्नी लैंड हांगकांग परिवार समेत जाने का टिकट मिला है, शो से लौटने के बाद बीरेन का रागाज स्टूडियोज द्वारा भव्य कार्यक्रम में जोरदार स्वागत हुआ, जिसके साथ वह छात्र और पेशेवर कलाकार के रूप में लगातार जुड़े हुए हैं।

टीवी शो के दौरान उनकी पूरी यात्रा का स्वागत समारोह हुआ, जिसने सभी की आंखों में आंसू ला दिए। यह न केवल बीरेन के लिए एक चुनौतीपूर्ण यात्रा थी, बल्कि उनके पिता नितिन डांग और उनकी मां रीतू डांग के लिए भी यह सपने जैसा है। जो चार महीने के कठोर प्रदर्शन के दौरान उनके साथ मजबूती से खड़े रहे। मास्टर बीरेन न केवल सर्वश्रेष्ठ गायक हैं, बल्कि इस शो में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले प्रतिभागी भी बने।

टीम ने उन्हें प्यार से 'उस्ताद लादू खान शब' नाम दिया और न केवल जज बल्कि शो का पूरा दल 4 महीने की यात्रा के दौरान उनका सबसे बड़ा साथी बन गया। बीरेन डांग की यूट्यूब पर भी काफी फैन हैं, वह रागज स्टूडियो के सबसे कम उम्र के आधिकारिक कलाकार हैं।

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