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विपक्ष के आक्रामक रुख पर भाजपा नरम:गुड़गांव में किसान आंदोलन को लेकर भाजपा कोर कमेटी की बैठक

राजधानी हरियाणा10 मिनट पहले
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गुड़गांव | भाजपा काैर ग्रुप की बैठक में मौजूद सीएम व वरिष्ठ नेता। - Dainik Bhaskar
गुड़गांव | भाजपा काैर ग्रुप की बैठक में मौजूद सीएम व वरिष्ठ नेता।

किसान आंदोलन के बीच विपक्ष के एकाएक फ्रंटफुट पर आने के बाद भाजपा के सीनियर नेताओं ने गुड़गांव में बैठक की। इसमें विपक्षी की ओर से लगातार सड़क से लेकर संसद तक में हंगामा शुरू किए जाने को लेकर चर्चा हुई। बैठक में तय हुआ कि जो सियासी दल कर रहे हैं, उन पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करनी है।

प्रदेश के लोग किसानों का समर्थन कर रहे हैं। कहीं भी सौहार्द नहीं बिगड़ना चाहिए। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। कहीं भी रिएक्शन पर एक्शन नहीं होना चाहिए। बैठक में अभय चौटाला के इस्तीफे और कालका सीट खाली होने पर भी चर्चा हुई। सूत्रों का कहना है कि बजट सत्र में कांग्रेस की ओर से लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव भी बातचीत हुई।

सीनियर लीडर खुश थे कि विधानसभा में दो सदस्य कम होने से विपक्ष के दो वोट पहले ही कम हो गए। परेशानी वाली बात नहीं है। अभय चौटाला के इस्तीफे पर चर्चा हुई कि वे अपनी पार्टी के अकेले विधायक थे और उनकी अपनी राजनीति है। आगामी बजट को लेकर सुझाव रखे गए। सभी विधायकों और पार्टी के पदाधिकारियों से बजट को लेकर विचार लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुष्टि भी की और कहा कि बजट को लेकर पहले की तरह सुझाव लिए जाएंगे।

लंबे समय बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ सीनियर नेताओं की बैठक थी और एक-दूसरे का हालचाल भी जाना। इसके अलावा संगठन को लेकर भी बातचीत हुई। बैठक में प्रदेशाध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़, महामंत्री संगठन रविंद्र राजू, केंद्रीय मंत्री रत्तन काल कटारिया, राव इंद्रजीत सिंह व कृष्णपाल गुर्जर, राष्ट्रीय सचिव सुधा यादव,करनाल से सांसद एवं महामंत्री संजय भाटिया, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला, पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री रामबिलास शर्मा व कैप्टन अभिमन्यु एवं पार्टी के महामंत्री वेदपाल आदि मौजूद रहे।

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