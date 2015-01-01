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  • Bus Collided With Hiva Standing On KMP, 2 People Including Driver Killed, 20 Passengers Seriously Injured

दर्दनाक हादसा:केएमपी पर खड़े हाइवा से जा टकराई बस, ड्राइवर सहित 2 लोगों की मौत, 20 सवारियां गंभीर घायल

तावडूएक घंटा पहले
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  • बिहार में वोटिंग के लिए बस के जरिए घर लौट रहे थे मजदूर

उपमंडल के गांव कलवाडी और सबरस के बीच केएमपी मार्ग पर मजदूरों से भरी बस गुरुवार सुबह एक खड़े हाईवा से जा टकरा गई जिसमें लगभग 20 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। बस चालक की मौत हो गई। जबकि एक मजदूर को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत होने की सूचना है।

पुलिस ने मौके पर पहुंच कार्रवाई शुरू कर दी। एसआई बीर सिंह ने बताया कि एक बस में सवार होकर मजदूर बिहार में वोटिंग के लिए अपने घर लौट रहे थे। बस में लगभग 70 से 80 मजदूर सवार थे। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सीएचसी नूह मोर्चरी में रखवा दिया है।

बस में सवार गंभीर रूप से घायल लोगों में बस परिचालक जम्मू निवासी सचिन सिंह, बिहार निवासी बंटी, बिहार पूर्निया निवासी अशोक मंडल, कटिहार निवासी कन्हाई मंडल, बिहार मधेपुरा निवासी गजेन्द्र सिंह शर्मा, कटिहार निवासी अशोक महेलदार, उत्तर प्रदेश बलिया निवासी नवीन कुमार, यूपी मधेपुरा निवसी शंभू शर्मा, पूर्निया निवासी गौरी देवी, अररिया निवासी मौहम्मद आलम, बस चालक सीतरमणी निवासी राकेश, पंजाब लुधियाना निवासी सिकंदर सिंह आदि शामिल हैं।

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