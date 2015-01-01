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जेबीटी भर्ती घोटाला:चौटाला की सजा पूरी होने को, अब शिक्षा विभाग के 48 अफसरों की पेंशन रोकी

हरियाणाएक घंटा पहले
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पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला। (फाइल फोटो)
  • जॉइंट, डिप्टी डायरेक्टर रहे अफसरों पर भी एक्शन

जिस जेबीटी भर्ती घोटाले में पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला व उनके बेटे अजय चौटाला सजा पूरी करने के करीब हैं, उसी मामले में आरोपी शिक्षा विभाग के 48 सेवानिवृत्त अधिकारियों पर सरकार ने अब कार्रवाई की है। जॉइंट, डिप्टी व असिस्टेंट डायरेक्टर से लेकर प्रिंसिपल तक रहे इन अफसरों की विभाग ने अब पेंशन रोक दी है। इन सभी को 2013 में सजा सुनाए जाने के बाद नोटिस दिया गया था।

इसकी प्रक्रिया 2016 में पूरी हो गई। लेकिन विभाग ने अभी तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाही नहीं की थी। अब विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) महावीर सिंह ने इन सभी की पेंशन रोकने के आदेश जारी किए हैं। जिन अधिकारियों की पेंशन रोकी है, उनमें ज्यादातर जिला स्तरीय सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन व सदस्य थे।

विभाग की ओर से उस वक्त जिला प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर को जिला स्तरीय कमेटियों का चेयरमैन व बीईओ, प्रिंसिपल आदि को सदस्य बनाया था। ऐसे में सीबीआई कोर्ट ने इन्हें भी घोटाले का दोषी माना था। एसीएस महावीर सिंह ने बताया कि पेंशन रोकने का निर्णय कोर्ट के आदेश पर ही लिया है।

इन तत्कालीन अधिकारियों की रोकी गई पेंशन

  • अजीत सिंह सांगवान, जॉइंट डायरेक्टर
  • सुधा सचदेवा, जॉइंट डायरेक्टर
  • राजेंद्र सिंह दहिया, जॉइंट डायरेक्टर
  • नारायण सिंह रूहेल, डिप्टी डायरेक्टर
  • शीशपाल सिंह, डिप्टी डायरेक्टर
  • राजेंद्र पाल सिंह, डिप्टी डायरेक्टर
  • दर्शन दयाल वर्मा, डिप्टी डायरेक्टर
  • कांता शर्मा, डिप्टी डायरेक्टर
  • दया सैनी, असिस्टेंट डायरेक्टर, प्राइमरी एजुकेशन
  • जोगेंद्र पाल, बीईओ, यमुनानगर
  • शशि मल्होत्रा, प्रिंसिपल, जीएसएसएसएस, अम्बाला
  • मामन चंद, बीईओ, भिवानी-2
  • ब्राह्मानंद, डीपीईओ, भिवानी
  • कृष्णा गुप्ता, एक्स, बीईओ, अम्बाला-2
  • विनोद कुमारी, प्रिंसिपल, जीएसएसएसएस, भिवानी
  • हरबंस लाल, डीपीईओ, फरीदाबाद
  • फूल खुराना, बीईओ, भूना-फतेहाबाद
  • रामशरण कुकरेजा, डीपीईओ, फरीदाबाद
  • प्रेम बहल, डीपीईओ, अम्बाला
  • सवन लाल, बीईओ, भिवानी
  • चांदसिंह वर्मा, डीपीईओ, गुड़गांव
  • अभिलाष कौर, बीईओ, गुड़गांव
  • अनार सिंह, डिप्टी, डीईओ, झज्जर
  • योगेश कुमार शर्मा, डिप्टी,डीईओ, गुड़गांव
  • दिलबाग सिंह, डीपीईओ, कैथल
  • वीरभान मेहता, डिप्टी डीईओ, कुरुक्षेत्र
  • मदनलाल कालरा, डीपीईओ, कुरुक्षेत्र
  • ऊषा रानी, डीईओ, करनाल
  • महावीर सिंह लाठर, बीईओ, जींद
  • कृष्ण लाल नारंग, डिप्टी डीईओ, करनाल
  • रामकौर, डिप्टी डीईओ, जींद
  • कैलाश कौशिक, डीईओ, झज्जर
  • रेखा शर्मा, बीईओ, पंचकूला
  • रक्षा जिंदल, एक्स प्रिंसिपल, जीएसएसएसएस पंचकूला
  • पुष्करमल, बीपीईओ, नारनौल
  • बानी सिंह, बीईओ, नारनौल
  • रामसिंह, डिप्टी डीईओ, पानीपत
  • दुर्गादत्त प्रधान, प्रिंसिपल, जीएसएसएसएस नारनौल
  • शेर सिंह, डीपीईओ, झज्जर
  • अमर सिंह, डिप्टी डीईओ,रोहतक
  • निर्मल देवी, डिप्टी डीईओ, रोहतक

ये है मामला

साल 1999-2000 में हुई 3206 जेबीटी की भर्ती में अनियमितताओं को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी। 2013 में सीबीआई कोर्ट ने ओपी चौटाला व उनके बेटे अजय चौटाला को 10-10 साल की सजा सुनाई। कई विभागीय अधिकारियों को जुर्माना व 2-2 साल की सजा सुनाई गई। इसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी भी शामिल रहे। आरोप था कि जेबीटी भर्ती में जिनका चयन हुआ, उनकी लिस्ट दिल्ली व चंडीगढ़ में बनाई गई थी।

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