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अब पड़ेगा ठंड से पाला:शिमला से ठंडा नारनौल, तापमान 2.6 डिग्री पर, बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें,आज-कल घनी सर्दी

हरियाणाएक घंटा पहले
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शिमला में ढली बाइपास के पास पहाड़ी से गिरता पानी जम गया।

प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। 5 दिन से चल रही तेज शीतलहर से ठिठुरन बढ़ गई है। गुरुवार को नारनौल हिमाचल के शिमला से भी ठंडा हो गया। यहां रात का पारा 2.6 डिग्री पर आ गया। जबकि शिमला में यह 2.7 डिग्री रहा। मौसम विभाग ने 18-19 को और ज्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिन में शीतलहर सताएगी। रात में पाला जम सकता है। मौसम विभाग ने लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए एडवायजरी जारी की है। लोगों से अपील की है कि वे सेहत के प्रति एहतियात बरतें। ज्यादा जरूरत पर ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि ठंड से सेहत से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

रोहतक में दिन का पारा सामान्य से 10 डिग्री नीचे

गुरुवार को रोहतक में दिन का तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जो सामान्य से 10 डिग्री कम है। यह हिमाचल के कुल्लू व शिमला से भी कम है। कुल्लू में यह 16.1 व शिमला में 14.3 डिग्री रहा।

आगे क्या: शीतलहर से अभी राहत नहीं

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि तीन दिन शीतलहर का प्रकोप रह सकता है। रात का पारा 2-3 डिग्री तक घट सकता है। यदि पारा ढाई डिग्री से नीचे आता है तो पाला जम सकता है। 20 व 21 को गहरी धुंध फिर दस्तक दे सकती है। 20 को कहीं-कहीं बादल भी छा सकते हैं।

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