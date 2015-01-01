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  • Corona All Schools In Haryana Will Be Closed Till 30 November, Strict Orders On Those Who Do Not Wear Masks

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कोरोना से जंग:30 नवंबर तक बंद रहेंगे हरियाणा के सभी स्‍कूल, मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्ती के आदेश

अंबाला/चंडीगढ़24 मिनट पहले
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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्‌टर। कोरोना संक्रमण के चलते सीएम ने प्रदेश केे स्कूलों को नहीं खोलने का आदेश दिया है।
  • दो-तीन दिन पहले हरियाणा के कई स्‍कूलों में करीब 150 बच्‍चे कोरोना वायरस से संक्रमित मिले थे
  • मुख्‍यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मास्‍क नहीं पहनने पर लगने वाली जुर्माने की राशि 500 रुपए ही रहेगी

कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच हरियाणा में स्कूलों के खुलने को लेकर बना असमंजस खत्म हो गया है। शनिवार को खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि राज्‍य में सभी स्‍कूल 30 नवंबर तक बंद रहेंगे। स्‍कूलों के खुलने से पहले सभी बच्‍चों के उनके घर पर ही कोरोना वायरस टेस्‍ट किए जाएंगे। कोरोना निगेटिव होने पर ही बच्‍चों को स्‍कूल बुलाया जाएगा। दूसरी ओर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।

बता दें कि दो-तीन दिन पहले हरियाणा के कई स्‍कूलों में करीब 150 बच्‍चे कोरोना वायरस से संक्रमित मिले थे। इससे हड़कंप मच गया था और इसके बाद हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कहा था कि जिन स्‍कूलों में बच्‍चे कोरोना वायरस से संक्रमित मिले हैं वो 30 नवंबर तक बंद रहेंगे। बाद में शुक्रवार को हरियाणा सरकार ने सभी स्‍कूलों को 30 नवंबर तक बंद रखने का आदेश दिया, लेकिन इसको लेकर कुछ क्षेत्रों में गलतफहमी पैदा हो गई। लंबी ऊहा-पोह के बाद शनिवार को मुख्‍यमंत्री मनोहर लाल ने स्‍पष्‍ट किया कि राज्‍य में सभी स्‍कूल 30 नवंबर तक बंद रहेंगे। हालांकि इससे पहले शुक्रवार को जारी आदेश को लेकर कुछ क्षेत्रों में यह गलतफहमी हो गई थी कि वो स्‍कूल ही बंद र‍हेंगे, जहां कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। आज इस संशय को दूर करते हुए मुख्‍यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्‍य के सभी स्‍कूल बंद रहेंगे। स्‍कूल खोले जाने से पहले बच्‍चों के घर पर ही कोरोना टेस्‍ट कराए जाएंगे। टेस्‍ट में निगेटिव पाए गए बच्‍चों को ही स्‍कूल में बुलाया जाएगा। इसको लेकर किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं होगी।

दूसरी ओर, राज्‍य में हर व्यक्ति के लिए मास्क लगाना जरूरी होगा। मास्‍क पहने के लिए जागरुकता जरूरी है। इसके साथ ही उन्‍होंने मास्‍क नहीं पहने वालों पर लगने वाले जुर्माने की राशि को बढ़ाए जाने से भी इन्‍कार किया। मुख्‍यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मास्‍क नहीं पहनने पर लगने वाली जुर्माने की राशि 500 रुपए ही रहेगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जुर्माना बढ़ाने से जागरुकता नहीं आती है। लोगों को मास्‍क नहीं पहनने से होने वाले खतरे के बारे में बताकर जागरूक किया जाएगा। उन्‍होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वो कोरोना के खतरे को देखते हुए बचाव संबंधी निर्देशों का पालन करें और मास्‍क जरूर पहनें। वहीं स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं कि मास्क न लगाने वालों पर सख़्त कार्रवाई की जाए। विज ने सभी जिलों के डीसी, एसपी, स्वास्थ्य विभाग, म्युनिसिपल कमेटी को आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही सभी भीड़-भाड़ वाले इलाकों में सख़्ती से चेकिंग करने के आदेश भी जारी किए हैं। हरियाणा से लगते बॉर्डर पर जिला कप्तानों को सख़्ती से चेकिंग करने के आदेश भी दिए गए हैं।

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