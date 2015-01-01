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कोरोना का असर:दीवाली त्योहार पर कारोबार में दर्ज की गई 40 से 42 फीसदी की कमी, 300 करोड़ के कारोबार का अनुमान

फरीदाबाद25 मिनट पहले
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धनतेरस पर बाजारों में काफी भीड़ नजर आई, देर रात तक शॉपिंग चलती रही।
  • बाजारों में खासी भीड़ नजर आई, चांदी के सिक्कों की मांग अधिक रही

कोरोना का असर दीवाली त्योहार पर भी पड़ रहा है। धनतेरस के दिन बाजारों में खासी भीड़ नजर आई, लेकिन कारोबार में करीब 40 से 45 फीसदी तक कमी दर्ज की गई है। दुकानें सज गई थीं, लेकिन खरीदार गायब थे। शाम होते-होते बाजारों में पैर रखने तक की जगह नहीं मिली। लोगों ने सजावटी सामान, कपड़े, बर्तन, गहने, गिफ्ट आइटम और कार व बाइकों की खरीदारी की।

हरियाणा व्यापार मंडल के मुताबिक, इस धनतेरस पर करीब 275 से 300 करोड़ रुपये तक कुल कारोबार होने का अनुमान है। व्यापार मंडल के मुताबिक, कोरोना के कारण इस बार मार्केट में कारोबार पिछले साल की अपेक्षा 55 से 60 फीसदी तक रहा। शहर में स्थित कार शोरूमों से 275 से 300 कारें और 800 से 1000 बाइकों के बिकने का अनुमान है। कई लोगों ने पहले ही गाड़ियों की बुकिंग करा रखी थी। कुछ को एक दो दिन में डिलीवरी हो पाएगी। ज्वेलर्स की दुकानों पर भी खरीदारों की भीड़ नजर आई। लेकिन इस बार चांदी के सिक्कों की मांग अधिक रही।

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दोपहर बाद बाजारों में आयी रौनक

धनतेरस को देखते हुए शहर के एनआईटी नंबर एक, दो, तीन, पांच ओल्ड फरीदाबाद, मेवला महराजपुर, सराय, सेक्टर-7, सेक्टर-10, सेक्टर-14, 15, सेक्टर-29, सेक्टर-37, सेक्टर-21 और बल्लभगढ़ समेत अन्य छोटे बाजारों में दुकानदारों ने दुकानें सजाई थीं। सुबह इक्का दुक्का ग्राहक ही दुकानों पर पहुंच रहे थे। लेकिन दोपहर के बाद खरीदारों की भीड़ बढ़ने लगी। ओल्ड फरीदाबाद सरार्फा मार्केट एसोसिएशन के प्रधान मुकेश गर्ग ने बताया कि इस बार लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति, सोने-चांदी के सिक्के व नोट अधिक खरीदे गए। एनआईटी नंबर-1 के ज्वैलर्स विनय कुमार ने बताया कि पिछले बार की अपेक्षा इस बार कारोबार में 40 से 45 फीसदी की गिरावट है।

300 से अधिक कारें व 1000 बाइकों की बिक्री

कोरोना काल के कारण इस बार कारों व बाइकों की बिक्री पर भी असर पड़ा है। एनआईटी तीन नियर बाटा फलाईओवर स्थित विपुल मोटर्स नेक्सा प्रीमियम की क्वालिटी मैनेजर किरन मौर्या ने बताया कि फरीदाबाद शहर की बात करें तो धनतेरस पर इस बार 275 से 300 कारों की बिक्री होने का अनुमान है। नीलम बाटा रोड स्थित नार्दन यामहा एजेंसी के निदेसक मनीस चावला के मुताबिक, करीब 40 एजेंसियों से 800 से 1000 बाइकों की बिक्री होने का अनुमान है।

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बर्तनों व सजावटी सामानों की खूब हुई खरीदारी

कोरोना संकट के बावजूद धनतेरस पर शहरवासियों ने बर्तनों, सजावटी सामानों एवं कपड़ों की खूब खरीदारी की। शहर का प्रमुख मार्केट हब कहे जाने वाले एनआईटी के बाजारों में देर रात तक दुकानों पर भीड़ लगी रही। भीड़ को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि कोरोना संकट अभी भी बरकरार है। एनआईटी नंबर एक नंबर मार्केट के बर्तन कारोबारी ब्रह्मप्रकाश ने बताया कि स्टील के बर्तनों की डिमांड अधिक थी। लक्ष्मी गणेश की पूजा करने के लिए थाली, ट्रे, ग्लास सेट, फू्ड बाउल सेट समेत कई आइटमों की खूब बिक्री हुई। इसके अलावा गिफ्ट आइटम की भी खूब बिक्री हुई। इलेक्ट्रॉनिक्स सामान में माइक्रोवेव, इंडक्शन कुकर, टोस्टर, जूसर मिक्सर, माइक्रोवेव, ओवन, डबल ट्रिप्ल डोर फ्रिज, इंडक्श्न चूल्हे, वॉशिंग मशीन, टीवी सेट, एलईडी टीवी, साउंड सिस्टम खरीदे गए।

इस बार कोरोना संकट के कारण कारोबार पर काफी असर पड़ा है। व्यापारियों से बातचीत के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कारोबार में 40 से 45 फीसदी तक की कमी महसूस की गई है। कहीं कारोबार 50 फीसदी तो कहीं 60 फीसदी तक रहा। ओवरऑल 275 से 300 करोड़ रुपए का कारोबार होने का अनुमान लगाया जा सकता है।

- राज जुनेजा, प्रधान, हरियाणा व्यापार मंडल फरीदाबाद

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