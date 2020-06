दैनिक भास्कर Jun 29, 2020, 03:48 PM IST

चंडीगढ़. हरियाणा के सभी मेडिकल कॉलेजों में अब प्लाज्मा थैरपी से इलाज हो सकेगा। इसको लेकर आईसीएमआर ने मंजूरी दे दी है। इस संदर्भ में हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री ने सोमवार को ट्वीट करके जानकारी दी। बता दें कि गंभीर मरीजों का इलाज इस थैरपी से किया जा रहा है, जिसका लाभ भी मिल रहा है। इससे पहले हरियाणा के कुछ जिलों में प्लाज्मा थैरपी से इलाज हो रहा था।

Haryana to start Plasma Therapy for treatment of Covid-19 Patients in all its medical colleges after approval from ICMR