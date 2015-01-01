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नशे की तस्करी:सीआईए पुलिस टीम ने 7 किलो अफीम के साथ दो शख्स किए गिरफ्तार, झारखंड से लेकर आए थे

कुरुक्षेत्र9 मिनट पहले
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प्रतीकात्मक तस्वीर
  • ट्रक में छिपाकर झारखंड से लाए अफीम, मोहाली लेकर जा रहे थे
  • पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश करके 8 दिन का रिमांड लिया

नशा विरोधी अभियान के तहत हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नशे की तस्करी करने वाले दो युवक गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे 7 किलो अफीम बरामद हुई है। दोनों आरोपियों के खिलाफ नशा तस्करी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं प्राथमिक पूछताछ में दोनों युवकों ने बताया कि वे झारखंड में एक ढाबा मालिक से अफीम लेकर आए थे और मोहाली लेकर जा रहे थे।

आरोपियों की पहचान मलकीत सिंह उर्फ मंगा पुत्र हरनेक सिंह वासी निहोलका थाना कुराली जिला मोहाली व मोहन सिंह पुत्र हजारी वासी पालापुर थाना माईगलगंज जिला लखीमपुर खीरी हाल गांव लोहा खेड़ी राजपुरा के रूप में हुई है। आरोपियों ने ट्रक में ड्राइवर सीट के पीछे बनी सीट पर कंबल के नीचे थैले में छुपाकर अफीम रखी हुई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करके 8 दिन के रिमांड पर लिया है।

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