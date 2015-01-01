पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Haryana
  • Faridabad Crime In NCR Kidnapped 3 By Miscreants For Ransom Of Just 50 Thousand Rupees, Police Arrested Two

NCRमें क्राइम:फरीदाबाद में सिर्फ 50 हजार फिरौती के लिए बदमाशों ने 3 लोगों का अपहरण किया, पुलिस ने दो को दबोचा

फरीदाबाद22 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
फरीदाबाद के बीके अस्पताल में घायल युवक से पूछताछ करती पुलिस।
  • भागने की कोशिश के दौरान CIA 48 की गाड़ी से आरोपियों की गाड़ी टकराई तो आए आरोपी पकड़ में
  • पकड़े गए बदमाशों की पहचान भांखरी के करन और पर्वतीय कॉलोनी के योगेश जाट के रूप में हुई

पाली क्रेशर जोन में मुंशी के पद पर कार्यरत एक कर्मचारी और उसके दो साथियों को 50 हजार रुपए की फिरौती के लिए अपहरण कर ले जा रहे दो कार सवार बदमाशों को क्राइम ब्रांच ने दबोच लिया है। एक बदमाश मौके से भाग निकला। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। बदमाशों ने मुंशी और उसके तीनों साथियों को अगवा करने के बाद जमकर पिटाई भी की है। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना डबुआ थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने बदमाशों को पाली भांकरी के पास से पकड़ा है।

साहिल नामक व्यक्ति पाली क्रेशर जोन में मुंशी का काम करता है। कार सवार बदमाशों ने हथियार के बदल पर उसे गुरुवार करीब डेढ़ बजे उसे ऑफिस से ही अगवा कर लिया और पास के जंगल में ले जाकर जमकर पिटाई की। बाद में उसे अपने साथियों को फोन करके डबुआ मंडी में 50 हजार रुपए लेकर बुलाया। साहिल ने अपने साथी प्रदीप और हरिओम को फोन कर शुक्रवार सुबह डबुआ मंडी के पास बुलाया। बदमाश साहिल को अपनी गाड़ी में ही डालकर डबुआ मंडी उसके साथियों को लेने पहुंच गए। बदमाशों के बताए हुए स्थान से उसके दोनों साथियों प्रदीप और हरिओम को भी हथियार के बल पर कार में बिठा लिया।

तीनों की आंख में पट्टी बांध रखी थी बदमाशों ने
बदमाशों ने जब साहिल के दोस्तों को डबुआ मंडी से अगवा किया तो आसपास के लोग बदमाशों की ओर दौड़े, लेकिन उनके हाथ में हथियार देखकर लोग पीछे हट गए। पीड़ितों के मुताबिक बदमाश तीनों की आंख पर पट्टी बांधकर भांकरी इलाके की ओर ले गए। वहां उतारकर उन्हें लाठी-डंडों और रॉड से बुरी तरह पीटा। इसके बाद फिर तीनों को गाड़ी में डालकर चल दिए।

थाना प्रभारी को मिली सूचना फिर हरकत में आई पुलिस
थाना प्रभारी डबुआ संदीप कुमार ने बताया कि वह डबुआ मंडी की तरफ से निकले थे कि तभी उन्हें फोन पर दो युवकों का डबुआ मंडी से अपहरण करने की सूचना मिली। इसके बाद उन्होंने इसकी सूचना कंट्रोल रूम और उच्च अधिकारियों को दी। उच्च अधिकारियों ने सीआईए और पुलिस को अलर्ट कर इस गाड़ी को राउंडअप करने के निर्देश दिए।

CIA 48 ने आरोपियों की गाड़ी को भांकरी पाली इलाके से पीछा कर राउंड अप कर लिया। बदमाश अपनी गाड़ी लेकर कुछ दूरी चले ही थे कि CIA की गाड़ी उनकी गाड़ी के सामने आ गई। बदमाशों ने CIA की गाड़ी में टक्कर मारकर भागने का प्रयास किया तो CIA की टीम ने कूदकर दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाशों की पहचान भांखरी निवासी करन फागना और भड़ाना चौक नंगला पर्वतीय कॉलोनी के योगेश जाट के रूप में हुई है। थाना प्रभारी ने बताया कि तीनों घायलों साहिल, प्रदीप और हरिओम को बीके अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंजयपुर में 100 की स्पीड से ऑडी दौड़ा रही लड़कियों ने युवक को टक्कर मारी, 30 फीट दूर मकान की छत पर गिरा, मौत - राजस्थान - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें