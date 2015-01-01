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  • Farmers Of Haryana Will Travel To Delhi Against Rationing water In Tractor trolleys Against Farming Laws

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किसान बिल का विरोध:ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में राशन-पानी लेकर दिल्ली कूच करेंगे हरियाणा के किसान

फतेहाबादकुछ ही क्षण पहले
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फतेहाबाद में आयोजित रैली में उपस्थित किसान संगठनों के पदाधिकारी। आज किसानों ने दिल्ली कूच की तैयारियों पर चर्चा की।
  • किसान संघर्ष समिति की बैनर तले फतेहाबाद में हुआ पगड़ी संभाल जट्टा शीर्षक से सम्मेलन

कृषि कानूनों के खिलाफ 26 नवंबर को प्रस्तावित आंदोलन को सफल बनाने के लिए शनिवार को फतेहाबाद में एक किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। किसान संघर्ष समिति की बैनर तले आयोजित सम्मेलन पगड़ी संभाल जट्टा में बड़ी संख्या में पंजाब हरियाणा के किसानों ने भाग लिया, सम्मेलन में महिलाओं की संख्या भी काफी रही। इसमें सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। रैली में फैसला लिया गया कि ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में राशन-पानी लेकर किसान जत्थेबंदियां दिल्ली कूच करेंगी।

सम्मेलन को हरियाणा के अलावा पंजाब के किसानों नेताओं ने भी संबोधित किया। किसान नेताओं ने सरकार को घेरते हुए कहा कि खुद को किसानों की हितैषी होने का दम भरने वाली भाजपा सरकार आज किसानों पर ही जुल्म कर रही है। किसानों के खिलाफ ऐसे ऐसे कानून ला रही है, जिससे भविष्य में न तो किसान रहेगा और न ही किसानी, एक बार फिर देश के किसानों की हालत गुलामों की तरह हो जाएगी।

नेताओं ने कहा कि उन्होंने कहा कि 26 नवम्बर को बड़ी संख्या में किसान दिल्ली जाएंगे। जब किसान अपनी बात कहने के लिए सड़कों पर आता है तो सरकार उन पर बल का प्रयोग करती है, जैसे किसान किसान न होकर कोई अपराधी हो। ऐसे में इस बार निश्चित तौर पर किसान सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर और राशन-पानी साथ लेकर बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए जाएगा। किसान सम्मेलन के बाद बड़ी संख्या में किसानों ने शहर में प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

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