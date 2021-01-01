पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Haryana
  • Farmers Started Mobilizing Again On The Highway In Palwal; Tight Security And Heavy Police Force Deployed,

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

किसान आंदोलन:पलवल में हाईवे पर तनाव का माहौल; कड़ी सुरक्षा और भारी पुलिस बल तैनात, फिर से जुटने लगे किसान

पलवलएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
नेशनल हाईवे-19 पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, ताकि किसानों को हाईवे पर धरना देने से रोका जा सके। - Dainik Bhaskar
नेशनल हाईवे-19 पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, ताकि किसानों को हाईवे पर धरना देने से रोका जा सके।
  • 3 दिन पहले ही हाईवे से जबरन धरना समाप्त कराया गया था

हरियाणा के पलवल जिले में हाईवे पर सोमवार सुबह से तनाव का माहौल बना हुआ है। हाईवे पर भारी पुलिस बल तैनात है और सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि सुबह होते ही हाईवे पर एक बार फिर से किसान जुटने लगे हैं। जबकि तीन दिन पहले यहां से धरना जबरन समाप्त कराया गया था।

लेकिन 58 दिन चले धरने को जबरन उठवा दिए जाने से किसानों में रोष पनप रहा था। इसलिए किसानों ने रविवार को अनाज मंडी में 36 बिरादरी की महापंचायत आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता 52 पालों के अध्यक्ष अरुण जैलदार ने की। इस दौरान उन्होंने विचार विमर्श करने के बाद किसानों से राय ली।

राय लेने के बाद अरुण जैलदार ने घोषणा कर दी थी कि सोमवार से उसी स्थान पर बड़ा धरना शुरू होगा, जिस स्थान से जिला प्रशासनिक अधिकारियों ने पुलिस बल के दम पर धरने को समाप्त कराया था। किसानों की इस घोषणा के बाद से जिला प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए।

आनन-फानन में सोमवार सुबह होने से पहले ही ही नेशनल हाईवे-19 पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया, ताकि किसानों को हाईवे पर धरना देने से रोका जा सके। क्योंकि जिला प्रशासन का कहना है कि हाईवे पर दोबारा से धरना शुरू नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन किसान भी अड़े हुए हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंपेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए एग्री सेस का प्रस्ताव, इंश्योरेंस सेक्टर में 74% तक FDI - बजट 2021 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser