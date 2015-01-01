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  • Fatehabad Haryana: Priest Beaten With Cricket Bat Very Hardly In Fatehabad, Police Arrested Four Accused

सीनाजोरी पर कार्रवाई:मंदिर में बैट रखने से मना किया तो पुजारी बैट से ही पीटा, तीन दिन बाद चार गिरफ्तार

फतेहाबाद12 मिनट पहले
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फतेहाबाद के गांव ढाबी कलां में पुजारी को पीटते युवक। इन लोगों ने पुजारी को सिर्फ इसलिए पीटा कि उसने मंदिर में बैट रखने से इन्कार कर दिया था।
  • फतेहाबाद जिले के गांव ढाबी कलां से 3 नवंबर को सामने आया था हैवानियत का मामला
  • प्राथमिक जांच में कही जा रही थी पुजारी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाए जाने की बात, पूछताछ में खुला राज

हरियाणा के फतेहाबाद में पुजारी से मारपीट के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को चार युवकों को गिरफ्तार किया है। तीन दिन पहले इन्होंने पुजारी को सिर्फ इसलिए क्रिकेट बैट से पीटा था कि उसने इन्हें मौज-मस्ती के बाद बैट को मंदिर में रखने से मना किया था। इस घटना वीडियो भी पिछले कई दिन से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, वहीं इसके संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस की गिरफ्त में पुजारी से मारपीट करने के आरोपी चार युवक और बरामद किया गया वह बैट, जिससे पिटाई की गई थी।
पुलिस की गिरफ्त में पुजारी से मारपीट करने के आरोपी चार युवक और बरामद किया गया वह बैट, जिससे पिटाई की गई थी।

मामला बीती 3 नवंबर को जिले के गांव ढाबी कलां से सामने आया था। मंदिर के पुजारी की क्रिकेट बैट से पिटाई की गई और पिटाई का वीडियो भी बनाया गया, जो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक कई तरह की बातें उठ रही थी। कोई पुजारी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाए जाने की बात कर रहा था तो कुछ लोगों का मानना था कि खेल के दौरान कुछ कहासुनी होने पर युवकों ने पुजारी को पीटा है। गांव वालों ने बड़ी मुश्किल से पुजारी को हमलावर लड़कों के चंगुल से छुड़वाया था।

गांव में हंगामा होने की सूचना भट्टू कलां पुलिस तक पहुंची तो जांच पड़ताल के लिए टीम गांव में आई। पुलिस ने अब पूरी तहकीकात के बाद पुलिस ने मारपीट का केस दर्ज किया और अब चार को गिरफ्तार भी कर लिया है।

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