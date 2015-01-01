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रिश्तों पर भारी रकम:पानीपत में एक प्लॉट के लिए पिता को बेटों संग मिलकर पीटा, घर में की तोड़फोड़

पानीपत27 मिनट पहले
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पानीपत का बापौली थाना।
  • बापौली थाना क्षेत्र की घटना, खुद का हिस्सा लेने के बाद बेटों का भी मांग

बापौली में बेटे और पोतों ने मिलकर दादा को लहूलुहान कर दिया। खुद का हिस्सा लेने के बाद बेटा अपने बेटे के नाम भी पिता से हिस्से का मांग कर रहा है। पीड़ित पब्लिक रिलेशन से रिटायर्ड सुपरिंटेंडेंट ने मामले की शिकायत बापौली थाना पुलिस से की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बापौली की दुर्गा कॉलोनी निवासी रामकिशन पब्लिक रिलेशन के सुपरिंटेंडेंट पद से रिटायर हैं। रामकिशन ने बताया कि उनके तीन बेटे हैं। सभी में बराबर-बराबर जमीन और घर का बंटवारा हो चुका है। उनके बेटे पुष्पेंद्र उर्फ राजू का एक दिव्यांग बेटा हरिओम उनके पास रहता है। अब पुष्पेंद्र अपना हक लेने के बाद हरिओम के नाम का भी हिस्सा मांग रहा है। इसी को लेकर पुष्पेंद्र और उसके बेटे सतनाम व कर्मबीर ने शुक्रवार रात उनपर हमला कर दिया। मकान के दरवाजे और खिड़की तोड़ दी। सारा सामान घर से बाहर फेंक दिया।

तीनों ने मिलकर लाठी-डंडों से उनकी पिटाई की। ईंट लगने से उनका सिर फट गया। शोर सुनकर उसके दूसरे बेटे भीमराव ने उन्हें बचाया। शनिवार को भी आरोपियों ने उनके घर तोड़फोड़ की है। अब बापौली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल के फोटो और वीडियो लिये। आरोपियों की तलाश की जा रही है।

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