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पूर्व पार्षद की तलाश:48 घंटे, 32 गोताखोर और 25 किलोमीटर तक सर्च अभियान; पर नहीं मिले हरीश शर्मा

पानीपत12 मिनट पहले
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बिंझौल नहर में पूर्व पार्षद हरीश शर्मा की तलाश करते गोताखोर।
  • पटियाला, नरवाना और कुरुक्षेत्र से भी बुलाए गए गोताखोर
  • पूर्व पार्षद के दोस्त का नारायणा गांव के पास मिला था शव

पानीपत की बिंझौल नहर में कूदे पूर्व पार्षद हरीश शर्मा को 48 घंटे बाद भी नहीं ढूंढा जा सका है। 32 गोताखोरों की दो टीमों ने 25 किलोमीटर तक सर्च अभियान चलाया है। आज पटियाला, नरवाना और कुरुक्षेत्र से गोताखोरों की विशेष टीम बुलाई गई है। इससे पहले शुक्रवार को पूर्व पार्षद को बचाने कूदे दोस्त राजेश शर्मा का शव नारायणा गांव के पास बिंझौल नहर से बरामद किया जा चुका है। इस मामले में SP मनीषा चौधरी ने तहसील कैंप चौकी इंचार्ज और एक SI को सस्पेंड कर दिया है। SIT मामले की जांच कर रही है।

पुलिस प्रताड़ना से परेशान बिंझौल नहर में कूदे पूर्व पार्षद हरीश शर्मा को ढूंढना चुनौती बना चुका है। उन्होंने गुरुवार सुबह करीब 9:30 बजे बिंझौल नहर में छलांग लगाई थी। उन्हें बचाने के लिए उनके दोस्त राजेश शर्मा भी कूद गए थे। जिनका शव बरामद हो चुका है। पूर्व पार्षद को ढूंढने के लिए राक्सेड़ा गांव के 32 गोताखोरों की दो टीमें लगी हुई हैं। दोनों टीमों ने शुक्रवार को बिंझौल पुल से लेकर 25 किलोमीटर तक सर्च अभियान चलाया। जिसमें राजेश शर्मा का शव तो मिल गया लेकिन पूर्व पार्षद को ढूंढने में कामयाबी नहीं मिली है।

आज पटियाला, नरवाना और कुरुक्षेत्र से गोताखोरों की विशेष टीम बुलाई गई है। मुनक नहर से पानी रोकने के बाद बिंझौल नहर का पानी लगातार कम होता जा रहा है। आज पानी घुटनों तक रह गया है। उम्मीद की जा रही है कि जल स्तर कम होने और विशेष गोताखोरों की मदद से शनिवार को सफलता मिले।

पूर्व पार्षद और उनकी बेटी पार्षद अंजली शर्मा पर पटाखे बेचने के आरोप में 11 धाराओं में केस दर्ज करने वाले तहसील कैंप चौकी इंचार्ज बलजीत और SI महाबीर को SP मनीषा चौधरी ने शुक्रवार को सस्पेंड कर दिया था। पूर्व पार्षद के परिजनों ने SP को भी इस मामले में दोषी ठहराया है। गृह मंत्री अनिल विज के आदेश पर इस मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया है। ADGP संदीप खिरवर के अध्यक्षता में गठित SIT गुरुवार शाम से मामले की जांच कर रही है।

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