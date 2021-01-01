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एक लाख 10 हजार कर्मचारियों का पंजीयन:प्रदेश में आज से फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई जाएगी वैक्सीन की पहली डोज

राजधानी हरियाणा2 घंटे पहले
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प्रदेश में गुरुवार से फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए उन्हें मोबाइल पर मैसेज भेज दिए गए हैं। एनएचएम की टीम खुद नगर निकाय, पुलिस लाइन आदि जगह पहुंच कर कर्मचारियों को टीके लगाएगी।

हालांकि, इसका निर्णय जिले अपने स्तर पर लेंगे। अब तक एक लाख 10 हजार कर्मचारियों का पंजीकरण हुआ है। वहीं, डीजीपी भी गुरुवार सुबह 11 बजे टीका लगवाएंगे। इधर, बुधवार को 1973 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। अब तक 1,30,499 हेल्थ वर्कर्स को टीके लग चुके हैं।

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