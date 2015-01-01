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गैंगवार में हत्या:फरीदाबाद में नामी बदमाश कुलभूषण के भाई रॉकी को गोलियों से छलनी किया, रंजिशन अंजाम दी गई वारदात

फरीदाबाद13 मिनट पहले
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बदमाश कुलभूषण का भाई रॉकी, जिसकी गोली मारकर हत्या की गई।
  • बदमाशों ने रॉकी पर 8-10 गोलियां चलाईं, इनमें से तीन गोलियां रॉकी को लगीं

हरियाणा के फरीदाबाद जिले में शुक्रवार को गैंगवार की घटना हुई, जिसमें नामी बदमाश कुलभूषण के भाई रॉकी की मौत हो गई है। गांव नचौली में मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए बदमाशों ने रॉकी को गोलियों से छलनी कर दिया। मृतक के भाई बदमाश कुलभूषण पर पुलिस ने दो लाख का इनाम रखा हुआ था।

हाल ही में क्राइम ब्रांच ने कुलभूषण को गिरफ़्तार किया था। इन दिनों वह जेल में हैं और उसके बाकी साथियों की तलाश चल रही है। फ़रवरी 2020 में हुए अन्नी हत्याकांड में कुलभूषण मुख्य आरोपित है। वहीं मृतक रॉकी के पिता ज्ञानचंद ने अन्नी के भाई बिन्नी पर रंजिशन हत्या किए जाने का आरोप लगाया है।

ज्ञानचंद की शिकायत पर ही गांव भैंसरावली निवासी बिन्नी और ताजपुर निवासी चुटिया सहित 6-7 अन्य लोगों के ख़िलाफ़ भूपानी थाने में मुक़दमा दर्ज किया गया है। बदमाशों ने रॉकी पर 8-10 गोलियां चलाईं। इनमें से तीन गोलियां रॉकी को लगीं।

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