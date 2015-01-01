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  • Gohana (Haryana) Used To Sit And Get Intoxicated And After A Dispute, One Cut Two With A Sharp Weapon, Then Threw The Body In The Drain; Accused Arrested

हत्यारोपियों का कबूलनामा:नशा करते समय विवाद के बाद दो लोगाें को धारदार हथियार से काटा, फिर ड्रेन में फेंके शव; आरोपी गिरफ्तार

गोहाना (हरियाणा)एक घंटा पहले
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गढ़ी उजाले खां के सोमबीर और दरियापुर बस्ती के जगबीर के रूप में हुई थी मृतकों की पहचान।
  • 8 अक्टूबर को सोनीपत रोड निवासी वीरेंद्र की सूचना पर ड्रेन नंबर 8 से बरामद किए थे पुलिस ने दो शव

गोहाना में दो लोगों की हत्या की वारदात के राज से पुलिस ने पर्दा उठा लिया है। पता चला है कि साथ बैठकर नशा करने के बाद आपस में कुछ कहासुनी हो गई। इसके बाद एक ने मांस काटने वाली छुरी से दोनों पर हमला कर दिया। दोनों की मौत हो गई तो फिर शवों को ड्रेन में फेंक दिया। पुलिस ने इस वारदात के आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया तो वहां से तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।

थाना शहर गोहाना प्रभारी महीपाल के अनुसार 28 अक्टूबर को सोनीपत रोड निवासी वीरेंद्र ने शिकायत दी थी कि अज्ञात युवकों ने दो व्यक्तियों की हत्या कर शव ड्रेन में डाले हुए हैं। पुलिस ने शव ड्रेन से निकलवाएं और नागरिक अस्पताल में रखवा दिए थे। बाद में मृतकों की पहचान सोमबीर पुत्र चांदी राम निवासी गढ़ी उजाले खां व जगबीर पुत्र राजसिंह निवासी दरियापुर बस्ती पानीपत रोड गोहाना के रूप में हुई थी।

जांच टीम ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए हत्या के आरोप में विशाल व कमल निवासी गढ़ी उजाले खां को गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया था कि उनकी पानीपत रोड पर चिकन कॉर्नर की दुकान है। दोनों दुकान पर आए थे। दुकान पर नशा करने से रोकने पर उनके साथ झगड़ा हो गया था। इसी झगड़े में दुकान पर मांस काटने वाली छुरी से उन पर हमला कर दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी।

आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयोग तेजधार हथियार, बाइक और मृतकों के पहचान पत्र बरामद किए थे। पूछताछ में आरोपियों ने तीसरे साथी लिफ्टी के नाम का भी खुलासा किया था। टीम ने सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया है कि साथी के साथ मिलकर ही दोनों की हत्या की थी। बाद में शव ऑटो में डालकर ड्रेन में डाल आए थे।

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