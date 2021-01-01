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राम रहीम की चिट्‌ठी वायरल:गुरमीत ने जेल से मां और समर्थकों के नाम भेजी चिट्‌ठी; लिखा- ईश्‍वर ने चाहा तो जल्‍द आकर मां का इलाज कराउंगा

सिरसाएक घंटा पहले
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राम रहीम ने जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए एक मुहीम को शुरू करने का निर्देश डेरा श्रद्धालुओं को दिया। - Dainik Bhaskar
राम रहीम ने जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए एक मुहीम को शुरू करने का निर्देश डेरा श्रद्धालुओं को दिया।
  • गुरु शाह सतनाम सिंह के 102वें जन्मदिवस पर आयोजित नाम चर्चा के दौरान यह चिट्‌ठी संगत को पढ़कर सुनाई गई
  • रोहतक जेल से लिखी गई इस चिट्‌ठी पर राम रहीम के दस्तखत के साथ 23 जनवरी की तारीख डली है, जेलर मुहर भी लगी है

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम ने सुनारिया जेल रोहतक से अपनी मां और समर्थकों के नाम एक चिट्‌ठी लिखी है। इस चिट्‌ठी पर जेल की मुहर लगी हुई है। 23 जनवरी गुरमीत ने लिखा था, जिसे 25 जनवरी को जेल से जारी किया गया। डेरे के दूसरे गुरु शाह सतनाम सिंह के 102वें जन्मदिवस पर आयोजित नाम चर्चा के दौरान यह चिट्‌ठी संगत को पढ़कर सुनाई गई। बता दें राम रहीम इससे पहले भी 13 मई व 28 जुलाई 2020 को भी अपनी मां व संगत के नाम चिट्ठी लिखी थी।

राम रहीम ने चिट्ठी में लिखा कि अगर ईश्वर ने चाहा तो मैं जल्द आऊंगा और अपनी मां का इलाज करवाऊंगा। जब मैं अपनी मां से अस्पताल में मिलने आया था तो उनकी तबीयत गंभीर थी। लेकिन, मुझसे मिलने के बाद उनकी तबीयत में सुधार हुआ है। राम रहीम ने जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए एक मुहिम को शुरू करने का निर्देश डेरा श्रद्धालुओं को दिया। हम दो, हमारे दो या फिर हम दो, हमारा एक की मुहिम शुरू करने पर डेरा श्रद्धालुओं ने सहमति जताई है।

चिट्‌ठी पर जेल की मुहर लगी हुई है। 23 जनवरी को यह पत्र जेल से जारी किया गया।
चिट्‌ठी पर जेल की मुहर लगी हुई है। 23 जनवरी को यह पत्र जेल से जारी किया गया।

शाह सतनाम सिंह के जन्मदिवस पर शाह सतनाम जी धाम, सिरसा में नामचर्चा का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में हरियाणा राज्य से भारी संख्या में साध-संगत ने ही शिरकत की। इस कार्यक्रम में हनीप्रीत इंसां, राम रहीम की पत्नी, दोनों बेटियां, दोनों दामाद और बेटा व बहू भी शामिल हुए। बाकी राज्यों की साध-संगत ने अपने-अपने ब्लॉकों में ही मानवता भलाई के कार्य करके शाह सतनाम का जन्मदिवस मनाया।

गुरमीत राम रहीम साध्वी यौन शोषण मामले और पत्रकार राम चंद्र छत्रपति हत्याकांड मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। एक मामले में उसे 20 साल की और दूसरे मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। तीन साल से राम रहीम जेल में है और उनके बिना ही अब डेरे में कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इस बार राम रहीम द्वारा डेरा सच्चा सौदा के नाम जेल से एक चिट्‌ठी भेजी गई, जिसे पढ़कर सुनाया गया।

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