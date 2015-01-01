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  • Harsh Chhikara Arrested On Complaint Of Sapna Chaudhary And Veer Sahu, Sent To Judicial Custody Due To Commented On Personal Life

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सोशल मीडिया पर विवाद के बाद कार्रवाई:सपना चौधरी की शिकायत पर हर्ष छिकारा गिरफ्तार, 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजे गए

हांसी41 मिनट पहले
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हर्ष छिकारा और नवीज पंघाल को कोर्ट में पेश करने ले जाती पुलिस।
  • सोशल मीडिया पर वीर साहू और उनके निजी जीवन संबंधी अशोभनीय टिप्पणी कर दी थी

हरियाणवी कलाकार सपना चौधरी और उनके पति वीर साहू की शिकायत पर हांसी पुलिस ने छर्ष छिकारा और नवीन पंघाल को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को अदालत में भी पेश कर दिया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दोनों के वकील पवन रापड़िया ने बताया कि हर्ष और नवीन की तरफ से अग्रिम सुनवाई के लिए याचिका दायर कर दी है, जिसके लिए दो दिन का समय मिला है।

यह है मामला

सपना चौधरी ने बेटे को जन्म दिया तो कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर वीर साहू और सपना के निजी जीवन पर हर्ष और नवीन ने अशोभनीय टिप्पणी कर दी, जिससे विवाद उत्पन्न हो गया था। सपना और उनके पति ने दोनों से माफी मांगने और सोशल मीडिया से आपत्तिजनक पोस्ट हटाने की रिक्वेस्ट की थी। लेकिन दोनों ने इससे इनकार कर दिया था। इसके बाद सपना और उनके पति की शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत हर्ष और नवीन के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

शुक्रवार को पुलिस ने हर्ष छिकारा और नवीन पंघाल को पूछताछ के लिए बुलाया था। इस दौरान पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं गिरफ्तार के बाद दोनों के समर्थकों ने कोर्ट के बाहर काफी बवाल भी काटा। उधर, हांसी सदर थाना के SHO दलबीर सिंह ने बताया कि पुलिस के पास सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कमेंट करने के संबंध में शिकायत आई थी। इस मामले में प्रारंभिक जांच करने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था।

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