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मंत्रिमंडल की बैठक:हरियाणा सरकार ने 10 फरवरी को बुलाई, बजट सत्र बुलाने पर होगी चर्चा, और भी कई मुद्दों पर चर्चा संभव

चंडीगढ़2 घंटे पहले
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10 फरवरी को सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सिविल सचिवालय की चौथी मंजिल पर बैठक होगी।- फाइल फोटो। - Dainik Bhaskar
10 फरवरी को सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सिविल सचिवालय की चौथी मंजिल पर बैठक होगी।- फाइल फोटो।
  • इस बार का बजट का केंद्र बिंदु कोरोना महामारी और वैक्सीन हो सकती है

केंद्रीय बजट पेश होते ही हरियाणा सरकार 2021-22 के बजट की तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए हरियाणा सरकार ने 10 फरवरी को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। बैठक में बजट सत्र बुलाने पर फैसला किया जा सकता है। साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा भी संभव है। 10 फरवरी को सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सिविल सचिवालय की चौथी मंजिल पर बैठक होगी।

मंत्रिमंडल सदस्यों की सहमति से विधानसभा सभा का बजट सत्र बुलाने और बजट पेश करने की तारीखों की घोषणा होगी। वैसे सत्र इसी महीने के अंतिम सप्ताह से या मार्च के पहले हफ्ते में बुलाया जा सकता है। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के वित्त मंत्री भी हैं। गठबंधन सरकार का पहला बजट भी उन्होंने ही पेश किया था। इस बार का बजट का केंद्र बिंदु कोरोना महामारी और वैक्सीन हो सकती है।

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