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NGT की सख्ती:नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा- प्रदूषण से किसी की मौत होने का इंतजार नहीं कर सकती

फरीदाबाद4 मिनट पहले
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पटाखे फोड़ने पर रोक लगाने के लिए हरियाणा पुलिस ने कड़े आदेश जारी किए हैं। -फाइल पोटो।
  • NGT के आदेश के बाद राज्य सरकार ने सभी DC, पुलिस विभाग और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश जारी किए हैं
  • निर्देशों में कहा- कहीं भी पटाखों की बिक्री न होने दी जाए, पटाखे जलाने वालों को भी रोकने के आदेश

फरीदाबाद समेत दिल्ली NCR में प्रदूषण स्तर के लगातार बिगड़ते हालात देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने सख्ती दिखाई है। NGT ने एक आदेश में कहा है कि वह प्रदूषण से किसी की मौत होने का इंतजार नहीं कर सकती। खुशियों का जश्न मनाया जाता है मौत का नहीं।

NGT के आदेश के बाद राज्य सरकार ने सभी DC, पुलिस विभाग और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि कहीं भी पटाखों की बिक्री न होने दी जाए। पटाखे जलाने वालों पर भी सख्ती से रोक लगानी होगी। सभी थाना प्रभारियों एवं बीट इंचार्जों को अपने-अपने क्षेत्रों में गश्त करके इस तरह की गतिविधियों पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने को कहा गया है। सरकार का आदेश न मानने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

चीफ सेक्रेटरी ने DC, पुलिस कमिश्नर और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश जारी कर कहा है कि NGT के आदेशों का सख्ती से पालन कराया जाए। दिल्ली NCR के प्रमुख शहरों फरीदाबाद और गुरुग्राम में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। इसलिए सरकार ने इन दो जिलों में 1 दिसंबर रात तक पटाखे न जलाने का आदेश दिया है।

पटाखे बेचने व जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश

सरकार के आदेश के बाद फरीदाबाद पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने कहा है कि बीट इंचार्ज अपने क्षेत्र में किसी भी सूरत में बिक्री न होने दें। ऐसे शरारती तत्वों पर नजर रखें, जो चोरी छिपे पटाखे बेचते हैं। जरूरत पड़ने पर ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाए। पुलिस ने सख्त शब्दों में चेतावनी दी है कि जो करेगा हवा खराब, पुलिस उसकी हवा टाइट करेगी।

संगठनों से दीये जलाने की गुजारिश

पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी स्मिता कनौडिया और दिनेश कुमार ने सामाजिक व धार्मिक संगठनों, RWA पदाधिकारियों, निगम व जिला पार्षदों से शहर के प्रदूषण को रोकने मे मदद करने की गुजारिश की है। उक्त अधिकारियों का कहना है दिवाली दीयों का त्योहार है। इसलिए शहर में पैदा होने वाले संकट को देखते हुए हम सभी को अपनी परंपरा के अनुसार त्योहार मनाना चाहिए।

324 दर्ज किया गया प्रदूषण का स्तर

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों पर नजर डालें तो शुक्रवार को फरीदाबाद शहर में प्रदूषण का स्तर 324 दर्ज किया गया। यदि पटाखे जलाए जाते हैं तो शहर गैस चैंबर बन सकता है। जो शहरवासियों के जीवन के साथ खिलवाड़ होगा। आंकड़ों के मुताबिक, न्यू टाउन इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास का स्तर 347, सेक्टर 11 के आसपास 313 और सेक्टर 30 के आसपास 311 दर्ज किया गया। उधर, फरीदाबाद के DC यशपाल यादव ने कहा है कि NGT के आदेश के बाद पुलिस, नगर निगम अधिकारियों, SDM, फायर अफसर, तहसीलदार, नायब तहसीलों को इस आदेश का सख्ती से पालन कराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। यदि कोई आदेश का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

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